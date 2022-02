Déficit de hematólogos en el Hospital Universitario Ángel Larralde en Naguanagua

Compartir

La falta de hematólogos en el Hospital Universitario Ángel Larralde en Naguanagua, impacta negativamente en el tratamiento de los pacientes infantiles con cáncer.

En 2006 eran cinco hematólogos; cuatro de ellos para adultos y Fanny Vivas que se dedicaba a los pacientes pediátricos, actualmente solo queda ella.

Fanny Vivas, hematólogo pediatra y coordinadora consulta de hematología en el HUAL comentó que sus colegas se fueron del país y ella quedó a cargo.

La falta de estos especialistas afecta en la atención de los pacientes, ya que en el caso de un niño con leucemia solo en el primer diagnóstico necesita tres punciones lumbares solo en el primer mes.

«Si son cuatro pacientes ese día de los aspirados no puedo pasar consulta ni hacer otra cosa. El paciente hematológico es muy complejo», explicó.

Lamentó que la consulta de hematología de adultos «prácticamente se haya perdido. Desde hace cinco años estoy viendo hematología general».

«Por la situación país, diagnostico a los pacientes y los refiero a la CHET porque el servicio es más grande y hay más médicos».

Máquina centrífuga del HUAL tiene cuatro años dañada

Además, la máquina centrífuga está dañada de plaquetas y deben referir a los pacientes a otros centros de salud o pedir prestada las plaquetas a la CHET.

La coordinadora consulta de hematología precisó que una unidad de plaquetas cuesta 30$ aproximadamente.

«Una centrífuga no es gran cosa, una amiga se compró una en 5mil dólares, yo no creo que en una institución no se pueda comprar una».

Destacó que todos los pacientes que tiene actualmente están en remisión completa y que uno de ellos logró irse a España por cuenta propia a recibir un trasplante.

