Llegó el «Más Valioso» de la final en México

Henderson Álvarez se subió al barco. Los Navegantes del Magallanes siguen sumando piezas importantes para la defensa del campeonato obtenido en la campaña anterior, a partir del próximo 22

de octubre.

En la undécima jornada de prácticas, los filibusteros recibieron la incorporación del lanzador Henderson Álvarez; quien viene de una gran temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, zafra que coronó con la obtención del título con los Leones de Yucatán.

«Le doy gracias a Dios por una temporada más aquí con Magallanes, con muchas ansias de que comience la temporada»; expresó el derecho.

«Fue un excelente trabajo que se hizo en México, dándole las gracias a Dios por mantenerme saludable y venimos por la misma meta aquí con Magallanes»; agregó a prensa magallanera.

El carabobeño en la fase regular del beisbol azteca dejó foja de 7-4 y 4.43 de porcentaje de carreras limpias admitidas en 17 presentaciones como iniciador; sumando 91.1 innings en los que solo dio 14 boletos y ponchó a 43 rivales. Terminó siendo el sexto lanzador en esa ronda con más entradas acumuladas.

«Mi temporada en México desde un principio era como abridor. Solo le pedí a la organización que me diera un poco de tiempo porque tenía varios años sin abrir y necesitaba recuperar mi ritmo. Trabajé muy fuerte para tener la temporada que tuve”; explicó Álvarez.

Sus números con el paso de la zafra fueron mejorando aún más. En la postemporada culminó con marca de 4-1 en ocho presentaciones como abridor; efectividad de 2.29 luego de 51.0 entradas lanzadas.

MVP en México

En la Gran Final, conocida como Serie del Rey, fue cuando se mostró realmente intraficable, admitiendo apenas una rayita libre de suciedad en 15.2 episodios de labor, siendo el ganador del tercer y séptimo encuentro para Yucatán.

“La temporada que tuve aquí en Venezuela después de la lesión que tuve en la pierna (fractura de fémur) me ayudó mucho a lo hecho en México. Hasta yo mismo quedé sorprendido con la campaña que tuve y de obtener el MVP (Más Valioso) de la serie. Es un logro más en mi carrera”; sentenció el nativo de Valencia.

Se dibuja la rotación nauta

Con Álvarez ya en la pretemporada naviera, los eléctricos pueden ir armando una de las mejores rotaciones de abridores para el inicio de campaña, uniéndose a Erick Leal, Nivaldo Rodríguez y Yohander Méndez. Aunque el valenciano prefiere ser cauto con el rol que pueda estar ejerciendo con los bucaneros.

«Estoy disponible donde me pongan. Para mí no es un problema, si es de abrir lo hago y si es de relevar voy y relevo, no tengo problemas con eso, pero creo que mi rol sería de abridor”; dijo el diestro, que comunicó sentirse listo para el inicio de campaña, pues culminó sus labores en tierras aztecas hace poco tiempo y en su primer día de entrenamiento lanzó un bullpen de 10 a 15 envíos.

Continúa la preparación con los pitchers

En el día 11 de pretemporada no cesó el trabajo con los lanzadores y, a su vez, los bateadores tomaron varios turnos en las prácticas de bateo en vivo que se han estado realizando a diario.

En esta oportunidad los serpentineros que trabajaron bajo esta modalidad fueron Darwin Ramos, Yorvin Pantoja y Luis Martínez; lanzando una entrada cada uno de alrededor 25 pitcheos.

De igual manera, además de Álvarez, el zurdo Yohander Méndez también ejecutó su primera sesión de bullpen; totalizando 25 lanzamientos.

Primer juego interescuadras

La nave se seguirá preparando en lo que resta de semana, llevando a cabo sus entrenamientos en horario matutino.

De acuerdo con el coach de banca Ramón Hernández, el próximo domingo 16 se realizará el primer juego interescuadras; en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

