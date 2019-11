Henrique Capriles y Valeria Valle serán padres de una niña

Al parecer justo antes del lanzamiento de “Thor: Ragnarok”, el actor Mark Ruffalo (Hulk), habló con los estudios Marvel acerca de una saga de tres películas alineadas con la historia del gigante verde, mas allá de la trama de los Avengers.

Sin embargo, justo ahora en un mundo posterior a “Avengers: Endgame”, se puede apreciar la evolución del personaje desde su batalla con Thanos hasta la extraña fusión que llevó al “Profesor Hulk”, la simbiosis perfecta entre cerebro y músculos.

Se dice que Mark Ruffalo ya ha establecido planes específicos junto a Marvel, para un posible papel en uno de los próximos spin-off.

Mientras asistía a Tokio Comic-Con 2019 ,se le preguntó directamente al actor sobre el posibilidad de una película de Hulk vs. Wolverine, a lo cual respondió que dicho crossover está dentro de las posibilidades.

Marvel planea una película de Hulk vs Wolverine

“Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk. Y dije que sí, creo que todavía hay algunas historias que contar. Y él dijo: ‘Bueno, ¿por qué no entras y me cuentas? sobre ellos y veremos si podemos encontrar un lugar para ti en el universo Marvel Hulk vs. Wolverine”, indicó el actor.

“Me gustaría ver eso. Hulk vs. Wolverine”, afirmó Mark Ruffalo en la entrevista.

Incluso más allá de las posibilidades de una película de Hulk vs Wolverine, la noticia de que Mark Ruffalo y el jefe de MCU Kevin Feige han discutido el futuro de Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel es todo un acontecimiento en sí misma.

Y con la fusión Disney-Fox abriendo una serie de nuevos personajes, y, por efecto, el potencial de contar historias, hay una gran cantidad de caminos que simplemente esperan ser explorados.

Solo podemos esperar que las estrellas se alineen y Mark Ruffalo tenga la oportunidad de repetir su papel de Hulk en un mundo posterior a Avengers: Endgame.

Con información de: ACN|TheVerge|Marvel|Redes

