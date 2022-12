Actor británico Henry Cavill anunció una triste noticia (+ vídeo)

El británico Henry Cavill no volverá a ser Superman, lo anunció el mismo actor la noche del miércoles 14 de diciembre, una noticia que dejó triste a los fanáticos del Universo cinematográfico de DC Cómics.

A través de sus redes sociales, el actor aseguró que no volverá a ponerse la capa del superhéroe Superman; a quien da vida en las películas de la compañía.

Las palabras del británico surgen luego de que el pasado mes de octubre se anunciara su regreso como el superhéroe kriptoniano; sin embargo, luego de una nueva reunión con directivos de la compañía, reveló ya no sería así.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman»; fueron las palabras del británico.

Señaló que el estudio le pidió que anunciara su regreso en octubre; pero todo cambio «esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida».

De igual manera, Cavill añadió que respeta la decisión que se tomó, pues «el cambio de guardia es algo que sucede»; añadió.

El histrión, que desde 2013 porta el traje y la capa, añadió que «James y Peter tienen un universo que construir»; les deseó la mejor de las suertes a ellos y a quienes se involucren en el nuevo proyecto que tienen.

