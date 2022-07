Hermanas Brea debutan con oro y plata en los XIX Juegos Bolivarianos

Compartir

Las corredoras Joselyn y Edymar Brea conquistaron las primeras dos medallas para Venezuela, en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar, en la jornada del 1 de junio.

Joselyn conquistó la de oro en los 1500m, mientras que Edymar la de plata en los 5000m. La plusmarquista nacional y campeona sudamericana 2021, Joselyn Brea, abrió la jornada con triunfo tras imponerse en los 1500 metros planos con tiempo de 4:16.64.

“Fue una carrera que no me esperaba, salimos desde un principio rápido, pero tenía confianza en mis entrenamientos y en las marcas que he venido haciendo. Hoy esperé el sprint, sabía que estaba rápida y bueno, contenta de ganar la primera medalla de oro en el atletismo para Venezuela”, expresó Joselyn Brea.

Joselyn, con mayor trayectoria en el duatlón y triatlón, tendrá como próximo objetivo los Juegos del Mundo del Duatlón en Alabama, Estados Unidos, entre el 6 y 17 de julio de 2022.

Edymar Brea, por su parte, conquistó el subcampeonato en la distancia de largo aliento, los 10 000 metros damas, prueba en la que las corredoras no contaron con hidratación como generalmente se acostumbra a encontrar en eventos de esta extensión.

“Al principio salí confiada, venía de una lesión y no estaba entrenando mucho en estos últimos meses y era un poco a lo que pudiera pasar. Sabía que había chicas buenas las peruanas, las ecuatorianas; se fue dando la carrera, salieron unos relevos. Luego empezó el calor, no nos dieron hidratación, eso pasó un poquito de factura al final, pero me quedo contenta con la medalla de plata que le doy a Venezuela”, comentó Edymar, la hermana menor de las Brea.

Los saltadores Santiago Cova y Eubrig Maza consiguieron segundo y tercer lugar; El relevo del 4×400 mixto cerró con bronce la primera fecha del atletismo.

Por su parte los criollos Lucirio Garrido y Sebastián López, se destacaron en los 1500 metros, este último logró su mejor marca de 03:44.67 mientras que Garrido 03:51.19.

El equipo venezolano continuará las jornadas competitivas este sábado 2 de julio en la pista del Centro de Alto Rendimiento de La Gota Frìa, en Valledupar.

Tiro con arco logra el oro en su primera prueba

Con dos flechas perfectas (10) en desempate, Mayra Mendez y Luis Vivas vencieron 5 a 4 a Colombia para llevarse el oro en la prueba de equipo mixto en el arco recurvo.

Mendez sumó su primera medalla de oro en Juegos Bolivarianos y acumula cuatro preseas en total.

Ciclismo BMX aportó medalla de plata para Venezuela.

El BMX race dejo en la segunda plaza al venezolano Jhorman Sivira, por detrás del Colombiano Carlos Ramírez quien se quedó con el oro.

Por su parte la venezolana Karelis Pérez se ubicó en la sexta posición ante el favoritismo de Mariana Pajón y compañía que acapararon todas las miradas.

Con este a resultado el Ciclismo Venezolano se mantiene con registro de 2 medallas de plata y 4 de Bronce.

