!Héroes anónimos! Peatones le dieron una paliza al terrorista de Londres (Video)

En una inédita acción tres peatones de dieron una paliza y redujeron al terrorista del puente de Londres antes que las autoridades británicas lo liquidaran.

El pasado viernes un hombre armado con un falso chaleco bomba y un cuchillo provocó pánico entre los transeúntes. Sin embargo, tres personas lo enfrentaron con un extintor y una especie de tridente mientras otro lo desarmaba.

En las imágenes divulgadas en redes sociales se observa la arriesgada acción de los tres héroes del puente. «Quiero rendir homenaje a la extraordinaria valentía de aquellos miembros del público que intervinieron físicamente para proteger la vida de los demás. Creo que representan lo mejor de nuestro país. Y les agradezco en nombre de todo nuestro país”, dijo. Primer ministro Boris Johnson.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que. “Lo sorprendente de hoy fue que vimos en un individuo, el sospechoso, lo peor de la humanidad. Pero también vimos en la respuesta de los miembros de los servicios públicos y de emergencia. Lo mejor de la humanidad”.

En ese sentido, el alcalde declaró que “Lo sorprendente de las imágenes que hemos visto es el impresionante heroísmo de los miembros del público. Corrieron hacia el peligro, sin saber lo que los enfrentaba. Realmente son los mejores de nosotros”.

En muchos vídeos de testigos difundidos en las redes sociales se puede ver a varios transeúntes lanzarse contra el terrorista de Londres. El suceso se registró en el London Bridge, un puente en el corazón de Londres.

Trascendió que uno de los llamados héroes es un asesino que purga cadena perpetua, pero que el viernes le otorgaron un día de libertad condicional.

