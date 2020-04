Hesperia WTC Valencia ilumina la ciudad con un corazón gigante de luz

View this post on Instagram

Iluminamos nuestra fachada para ser una luz en medio de las dificultades. Hoy saludamos a nuestra Valencia querida, llevando hasta ti un mensaje de esperanza y fé. Nuestro corazón brilla como fuente de inspiración y optimismo para todos nuestros amigos, huéspedes, clientes y colaboradores. Continuamos comprometidos y trabajando para ustedes. Somos #HotelconCorazón, somos Hesperia.