Falla mecánica en E/B Pao Cachinche afecta suministro de agua en Valencia

La empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) informó a través de su cuenta de Twitter, que en la Gran Valencia se presenta una merma en el suministro del agua, debido a una falla mecánica que se presentó el fin de semana en el equipo de bombeo de la estación Pao Cachinche.







De este modo, afirman que se encuentran trabajando para restablecer el suministro a la brevedad posible.

#24May | Actualmente presentamos una merma que afecta la continuidad del servicio de agua potable hacia la Gran Valencia #Carabobo debido a una falla mecánica ocurrida durante el fin de semana en equipo de bombeo #1 de la E/B Pao Cachinche. — HIDROCENTRO (@Hidrocentro2011) May 24, 2021

En repetidas ocasiones Hidrocentro ha informado sobre fallas en la estación de bombeo.

No tener agua en los hogares, no es algo nuevo para los carabobeños, debido a que en muchas partes no reciben el vital líquido por tuberías. En otros casos, familias deben pagar por unos cuantos litros, y el pago es en dólares.

Y en tiempos de pandemia, el agua es fundamental en las medidas de prevención contra el covid-19.

Sin una gota de agua se encuentran sectores de Valencia, en algunos de ellos desde hace dos semanas. El Trigal, Prebo, La Isabelica, avenida Bolívar norte, son algunas de las zonas afectadas por la falta de agua.

Usuarios en las redes sociales se quejaron por las constantes las fallas en el suministro de agua en Carabobo.

