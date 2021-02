Hija del emir de Dubái: Me tienen secuestrada en un chalé

Hace pocos días durante un programa de la BBC, la hija del emir de Dubái , Latifa Mohamed al Maktum declaró que “Me tienen secuestrada en un chalé que se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas tienen barrotes y no puedo abrirlas”.

Es así, como en el programa Panorama del medio antes mencionado, la jequesa que intentó escapar de su familia en 2018, ha estado enviando grabaciones clandestinas a varios amigos.

Con ese material, buscan acusar a su padre de retenerla contra su voluntad y ahora hechos públicos a través de la cadena británica; la situación se ha hecho saber en todo el mundo.

Latifa, la hija del emir secuestrada, cuenta que los comandos que abortaron su huida la drogaron para llevarla de regreso a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Es decir, en los videos, la mujer de 35 años, explica que cuando los hombres enviados por su padre asaltaron el barco en el que trataba de huir; ella opuso resistencia “dándoles patadas y peleando”.

Fue ese momento de defensa, que le inyectaron un tranquilizante y perdió el conocimiento hasta que el avión privado en que la trasladaron; aterrizó en Dubái.

Secuestrada hija del emir de Dubái

Desde ese entonces, ella asegura que permanece aislada en un chalé, sin ningún tipo de asistencia y vigilada desde el interior por dos mujeres policías y cinco agentes más en el exterior.

“Ni siquiera puedo salir a tomar aire fresco. Estoy grabando este video en el cuarto de baño porque es la única habitación que puedo cerrar con un pestillo. Y en la puerta de mi habitación puedo cerrarla, no tiene llave”, relató.

Luego de conversar con los amigos de la hija del emir secuestrada, la producción del programa Panorama logró identificar a los amigos que la han ayudado; su primo materno Marcus Essabri, la entrenadora finlandesa que la acompañó en su huida, Tiina Jauhiainen y el activista David Haigh. De hecho, los tres son promotores de la campaña Free Latifa o Liberen a Latifa.

Hasta el momento, aún no se ha averiguado como ellos le dieron el teléfono móvil con el que han estado en contacto hasta ahora; pero al parecer la interrupción de la comunicación los hizo acudir a la BBC para pedir nuevamente apoyo a la ONU.

A pesar de que la oficina de comunicación de Dubái como EAU dijeron que Latifa se encontraba bien y al cuidado de su familia; la princesa Haya, en su batalla judicial contra el emir por la custodia de los hijos comunes tras abandonarle, afirmó el secuestro y retención de Latifa y su medio hermana Shamsa; caso que fue aceptado por el tribunal británico que lleva la causa.

No obstante “Cada día estoy preocupada por mi seguridad y por mi vida. No sé si voy a sobrevivir a esta situación. La policía me ha amenazado diciéndome que voy a pasar el resto de mi vida encerrada; y que nunca más voy a ver la luz del sol”.

Es importante mencionar, que el emir de Dubái, uno de los hombres más ricos del mundo, se apoyaba en el éxito de su ciudad-Estado; con el fin de proyectarse como el líder más liberal y con mayor visión de futuro de la cultura árabe.

