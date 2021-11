Hija de Omar Malavé revela que su padre se suicidó

El manager Omar Malavé, figura estelar del béisbol venezolano en su rol como manager de varios equipos, murió este lunes 22 de noviembre.

Malavé, todavía mánager de Algodoneros del Unión Laguna, de México, murió a los 58 años de edad en su hogar en Dunedin, Florida.

La información fue confirmada por el exgrandeliga Luis Sojo a través de Twitter.

«Hoy (lunes) un día muy triste para la familia del Beisbol por el fallecimiento de mi gran amigo Omar Malavé. Me uno al dolor de su familia Q.E.P.D», escribió Sojo.

Personajes de la pelota, como Oswaldo Guillén, Kelvim Escobar, Antonio Álvarez, entre otros, inmediatamente reaccionaron ante la mala noticia y se hicieron sentir con pesar.

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Omar Malavé, se ha dado a conocer la causa específica de su deceso.

De acuerdo a información publicada por su hija en redes sociales, Omi Jensen, dijo que su padre, el reconocido deportista criollo Omar Malavé se suicidó motivado a un estado depresivo que le afectaba.

«Para todos los que quieran saber qué pasó. Se mató. Esta es la verdad que no me contendré porque la salud mental es muy importante. ¡Le puede pasar a cualquiera! Incluso alguien como #omarmalave. Nunca en un millón de años pensaría que mi papá haría esto, pero lo hizo», escribió en Twitter.

For all who want to know what happened. He killed himself. This is the truth that I won’t hold back because mental health is so important. It can happen to anyone! Even someone like #omarmalave Never in a million years would I think my dad would do this but he did. We are all 💔

— Omi J (@Life_of_OmiJ) November 23, 2021