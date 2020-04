Un hombre fue capturado por presuntamente golpear al hijo de su pareja

View this post on Instagram

CAPTURADO Renan Argenis Renny Flores Pineda (29) Excelente trabajo @dominguezjo21 y todos los hombres y mujeres de la seguridad en Carabobo. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos