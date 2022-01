¡Impactante! Hombre murió quemado por descarga de pistola eléctrica (+Vídeo)

La información la dio a conocer su portavoz, Roberto cuillo. El periodista y político italiano de 65 años de edad; es el primer alto mandatario europeo que fallece mientras está ejerciendo el cargo.

Es de mencionar que Sassoli, ocupaba la presidencia del Parlamento Europeo hasta el próximo martes; pues el cargo será renovado y él ya no optaba.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

— RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022