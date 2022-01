Hombre se le redujo el pene como secuela del Covid-19

Compartir

Un hombre aseguró en un podcast que su pene se le redujo 1.5 pulgadas (3.81 centímetros) como secuela del daño vascular que sufrió después de contraer covid-19.

El paciente, que se identificó como un hombre heterosexual de unos treinta años, conto en el podcast de consejos sexuales How To Do It, que tras haber padecido severamente la enfermedad en julio del año pasado, y haber tenido que ser hospitalizado, quedó con un efecto secundario inesperado: disfunción eréctil.

Según su declaración, recogida por una nota del diario británico Daily Mail; el problema ha tenido un “profundo impacto en mi autoconfianza y mis habilidades en la cama”.

El hombre, quien reside en los Estados Unidos, explicó que es un “heterosexual de unos treinta años. En julio del año pasado contraje Covid y estaba muy enfermo. Cuando salí del hospital; tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero”.

Hombre se le redujo el pene por el Covid-19

Luego agregó: “Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme; pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular; y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”.

La disfunción erectil se solucionó con tratamiento a lo largo del tiempo, pero para su consternación; la víctima descubrió que su órgano sexual se había contraído considerablemente, una condición que los médicos le dijeron que probablemente sea permanente debido al daño vascular en su tejido eréctil.

En referencia a la afirmación del paciente, el Dr. Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York; dijo que la infección por covid puede causar disfunción eréctil y, en algunos casos, un encogimiento del pene si la disfunción eréctil persiste durante cierto período de tiempo.

“Puedes conectar estos puntos… Hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres. Los estudios han demostrado que los hombres pueden tener priapismo, la erección prolongada que es peligrosa en sí misma; y los hombres también pueden tener disfunción eréctil por Covid, por lo que puede ir en ambas direcciones”, explicó.

“Cuando los hombres tienen disfunción eréctil, tienen una falta de erecciones por un tiempo, y cuando eso sucede; en realidad se encogen un poco”, añadió.

Según la nota, todo esto se produce cuando un estudio del University College London, llevado a cabo con 3.400 personas; descubrió que un pene acortado era un síntoma raro entre los 200 que desarrollaron Covid prolongado.

Mientras tanto, un estudio publicado en el World Journal of Men’s Health por la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami mostró que la disfunción; generalizada de las células endoteliales por la infección por Covid-19 puede contribuir a una disfunción eréctil significativa.

Por otro lado, la Dra. Ashley Winter, uróloga con sede en Oregón, también apoyó la legitimidad de las afirmaciones; “Es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un acortamiento, el ‘’Covid Dick’’ (Pene covid) es algo real”.

Sin embargo, aunque la víctima dijo que sus médicos le informaron que su condición probablemente era permanente; tanto Welliver como Winter insistieron en que las prácticas de rehabilitación que involucran medicamentos, estiramientos y dispositivos de vacío pueden ayudar a recuperar la longitud perdida con el tiempo.

ACN/Infobae

