Un hombre secuestró hijastra por 19 años y es padre de sus 9 hijos.

Un hombre de 64 años, que es acusado de secuestrar a su hijastra y de mantenerla cautiva durante 19 años en México y en otros lugares, resulta ser el padre de sus nueve hijos, ha sido declarado culpable de secuestro y otros cargos.

Un jurado encontró a Henri Michelle Piette, culpable el 6 de junio por cargos federales de secuestro y viaje con la intención de participar en un acto sexual con un menor, de acuerdo con registros de la corte federal en Muskogee (Oklahoma, EE.UU.), a unas 122 millas (196 kilómetros) al este de la ciudad de Oklahoma.

No se estableció una fecha para la sentencia, pero Piette se enfrenta a cadena perpetua por la condena por secuestro.

De acuerdo con los registros, de la corte del condado de Waggoner (Oklahoma, EE.UU.), Piette aún enfrenta cargos estatales de violación en primer grado de una víctima menor de 14 años; abuso infantil por lesiones y dos cargos de acoso sexual. Una audiencia en ese caso está programada para el 7 de agosto.

Secuestro y abuso sexual por 19 años

Un jurado federal, acusó a Piette en diciembre de 2017 por supuestamente haber secuestrado a Rosalynn Michelle McGinnis en 1997 cuando tenía unos 11 años y viajaba con la intención de tener relaciones sexuales con ella. Los fiscales federales dijeron que ella dio a luz a su primer hijo en 2000; cuando tenía 15 años.

The Associated Press, generalmente no identifica a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente; pero McGinnis ha discutido su caso públicamente.

Los fiscales dicen que la víctima fue secuestrada de su casa en el este de Oklahoma, donde vivía con su madre; que había estado en una relación con Piette. Ella concibió dos hijos con Piette cuando tenía menos de 18 años y otros siete después de cumplir 18 años; dijeron las autoridades.

Logró escapar de Piette con sus hijos en julio de 2016; y fue a la Oficina del Consulado General de los EE.UU. en Nogales, México, donde se aseguró los pasaportes para ella y los niños para que pudieran ingresar a los EEUU.

ACN|FoxNews|AP🇺🇸

