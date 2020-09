Homenajearon al hombre más longevo de Venezuela, Juan Vicente Pérez

View this post on Instagram

Hoy he tenido la satisfacción como persona, riobobera y artista del dibujo a lápiz, de hacerle un homenaje en vida al señor Juan Vicente Pérez Mora, el ciudadano con mas longevidad de Venezuela y el quinto hombre a nivel mundial, orgullo para los nacidos en esta tierra. Al momento de realizar esta obra a mis pensamientos llegaba todas sus vivencias y anécdotas en sus 111 años de edad ya que vive desde 27/05/1909 fecha de su nacimiento !! Quise reflejar de mi mano una cédula venezolana certificado y dando fe viva de la grandesa y nobleza de este ser humano, quien sin dudarlo es un hombre de familia con valores infundados en estos paramos andinos !! Emmanuel Santander.