Homicida de Missouri mantuvo a su esposa congelada por cuatro años

Un hombre de Missouri ha sido acusado de homicidio, luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de su esposa almacenado en un congelador cerrado con llave. Los investigadores creen que el cuerpo de la mujer ha permanecido congelado por mas de cuatro años.

Larry Dinwiddie (57), fue acusado de asesinato en segundo grado, abandono de un cadáver y acción criminal armada, según fuentes consultadas por Fox News.

El cuerpo de Cynthia Dinwiddie (56), fue encontrado el lunes por la noche en un congelador cerrado desde el año 2015, de acuerdo a un comunicado del sheriff del condado, Roye Cole.

El sheriff informó a los medios que, empleados de una instalación que renta sus espacios para el almacenamiento alimentos, encontraron el cuerpo de Cynthia en un congelador cerrado con llave; cuyo alquiler era pagado por Larry Dinwiddie.

Debido a que las autoridades no podían localizar al esposo de Cynthia, recurrieron a una astuta artimaña para atraerlo al sitio de almacenamiento y poder capturarlo.

«Le dijimos que el congelador había dejado de funcionar, por lo que se necesitaba que acudiera al sitio lo mas pronto posible»; indicó el sheriff Roye Cole.

Larry Dinwiddie fue arrestado al llegar al sitio y presuntamente confesó haber matado a su esposa. Así mismo, afirmó que Cynthia había sido abusiva hacia él durante los años de su su matrimonio.

Él le dijo a los investigadores que su esposa murió de un trauma contundente, estrangulamiento y posiblemente pérdida masiva de sangre.

