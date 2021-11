Alcaldía de Valencia se prepara para rendir honores a la Virgen del Socorro en su día

Compartir





















“Con gran fluidez y una excelente atención”, de esta manera definieron las personas beneficiadas el desarrollo de la jornada médica integral que el gobierno regional, a través de Insalud, organizó este sábado en el Casco Central de Naguanagua.

Durante el operativo en el que fueron atendidas más de 1200 vecinos del Casco Central y comunidades adyacentes, se ofrecieron los servicios de medicina general, medicina pediátrica, vacunación, desparasitación, despistaje de diabetes e hipertensión, odontología, además de la entrega de medicamentos.

Cabe destacar que estas jornadas iniciaron desde el mes de septiembre, gracias a las políticas sociales que brinda el gobernador Rafael Lacava.

Pedro Urrutia, habitante de Barrio Unión, manifestó su agradecimiento al gobernador Rafael Lacava, y Ana González, por llevar a cabo este tipo de operativos constantemente.

“Yo soy una persona con discapacidad, me encuentro en silla de ruedas y realmente hoy acá me han atendido de una manera excepcional. El equipo de seguridad me ha ayudado, los médicos y enfermeras me han tratado con respeto y amor, brindándome una maravillosa atención”, indicó.

Por su parte, Nancy Alejo, residente del Casco Central, indicó que el operativo se realizó con gran fluidez. “No esperé casi, me vine a tomar la tensión y de verdad que hay una buena organización, atienden rápido y con amabilidad”, expresó.

Orlando Sosa, también residente del Casco Central, llevó a su padre de 90 años para que le hicieran una revisión general. “Mi papá me dice, ‘esto está muy bien organizado’ y de verdad le doy toda la razón. Nos dieron los medicamentos y todo. De verdad que gracias a nuestro gobernador, Rafael Lacava, y a Ana González”, manifestó.

