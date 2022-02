Este es el Horóscopo de hoy, lunes 21 de febrero de 2022

Compartir

Explora la predicción del horóscopo de hoy viernes 18 febrero de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te preparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y el dinero…

Aries

Los cambios que estás esperando en el trabajo, están a punto de llegar, Aries. Estás aburrido con tus tareas, pero no dejes que te afecte, intenta animarte. Tendrás un importante éxito laboral que te hará reflexionar sobre tu futuro. Acepta la ayuda que te ofrecen, así evitarás los agobios. Es posible que alguien te ayude a dar un avance en tu carrera profesional. No podrás quejarte, las personas de tu entorno estarán fenomenalmente contigo. Estás con algo de melancolía y susceptible por efecto de los astros, no te dejes llevar en el amor. Por tu salud, si quieres perder un poco de peso, olvídate de las dietas milagrosas y ve al nutricionista.

Tauro

Tauro, el trabajo se te está haciendo rutinario y deberías reactivarlo de alguna manera. En tus tareas diarias, vas a tener algunos momentos de lucimiento y otros de aburrimiento. Te agobiarás en tus quehaceres si sigues intentando hacerlo todo a la vez. Con la familia y los amigos las relaciones pueden ser algo tensas, ten calma. Trata de equilibrar tus emociones en el amor, estás bastante descentrado y eso te perjudica. Estás bien, pero se te hará necesario introducir un cambio en tu vida pronto. Con la familia, trata de mantener las formas antes de meterte en un lío. Necesitas cuidarte un poco más, no olvides que tu organismo lo necesita. Procura quemar por medio del deporte el exceso de energías y estarás mejor.

Géminis

Con una buena administración, Géminis, conseguirás evitar los problemas que has tenido. En el trabajo te exigirán mucho esfuerzo, pero luego te lo van a gratificar. Es una buena época para hacer cualquier tipo de operación inmobiliaria. Haz números y ahorra todo cuanto puedas, porque luego te puede hacer falta. Si quieres estabilidad en el amor la tendrás, y si no, disfrutarás de tu libertad. En lo sentimental, pueden llegar las turbulencias, trata de mantener la calma. Tienes ganas de salir y ver a tus amigos, ahora te aportarán cosas positivas. Sería buena idea aprender alguna técnica de relajación, te ayudaría mucho. Necesitas empezar a vigilar tu alimentación para tener una buena salud.

Cáncer

Cáncer, dedícate más a las relaciones públicas en el trabajo, es la clave del éxito. Estás muy pendiente de tu economía, pero pronto podrás solucionar el problema. Tendrás muchas ideas, pero tendrás que saber como exponerlas bien. Preferirás la tranquilidad del hogar y un poco de soledad para reflexionar. En el amor,tu optimismo te dará fuerzas para olvidar etapas pasadas y afrontar nuevas relaciones con positividad. Necesitas poner un poco de orden en tu vida, así todo funcionará mejor. Evita hacer críticas sin fundamento, te puedes equivocar, piénsalo primero. Disfrutarás de muy buena salud y de un ánimo muy optimista, te lo pasarás bien.

Leo

Puede que tengas que hacer algunas horas extras en el trabajo Leo, pero te van a compensar. Tus asuntos profesionales y de dinero siguen funcionando bien. No te preocupes. En este día tendrás que continuar muy pendiente con los gastos. Puede que tengas que hacer un desembolso de dinero, pero pronto te repondrás. Tu vida social está en un momento de expansión, será divertida y desbordante. No hagas una montaña de un granito de arena, te preocupas sin motivo. Los viajes que hagas ahora pueden tener mucha importancia para tu futuro. Tus relaciones de amistad son sólidas y gratificantes, y en el amor te irá bien. Te conviene descargar el exceso de adrenalina, intenta hacer ejercicio.

Virgo

Deberías poner más orden en tu lugar de trabajo, Virgo, te estás descontrolando un poco. Puede que tengas una reunión importante para tu futuro, prepárala bien. Estás perdiendo algo de interés en tus labores, tendrás que hacer un esfuerzo. Vigila tus gastos ahora, porque si no, puede que te encuentres con una sorpresa. Tendrás mucho éxito en al amor, se te presentarán varias opciones a elegir. Notarás que tu entorno cambia para mejorar, la gente responderá muy bien. Vas a encontrar el equilibrio o la estabilidad en tu vida que estabas buscando. Estás descuidando bastante tu salud y luego podrías tener algunos problemas. Tu vitalidad y tu energía harán que te sientas bien, disfrútalo.

Libra

Libra, tienes que reorganizar tus asuntos para que funcione bien tu economía. Tendrás gastos inesperados, pero no te supondrán un gran desequilibrio. Intenta controlar tu dinero, en este momento no te conviene gastar mucho. Te dedicarás a poner al día esos asuntos de trabajo que tienes un poco descuidados. Las cosas no están avanzando tan rápido como esperabas, pero te irá bien. Vivirás una racha estupenda en el amor, en la que todo marchará como esperabas. En tu vida habrá cosas que volverán a ilusionarte y te irá mucho mejor. Tendrás mucha fuerza física y mental, y te sentirás con creatividad también. Si te sientes con algo de cansancio, lo notarás por los cambios de humor y los nervios, para un poco.

Escorpio

Tendrás más dinero de lo que esperabas y podrás comprar algo que quieres, Escorpio. Existe la posibilidad de cometer algún error en el trabajo, que podrás evitar si estás pendiente. Podrás superar este momento en lo económico, administrándote un poco mejor. Estás con algo de tensión por tu carga de responsabilidades, procura desconectar un poco. Tu magnetismo en el amor estará en alza y podrás hacer alguna conquista si quieres. Tendrás una larga y muy productiva conversación con alguien de tu familia. Reconcíliate con ese antiguo amigo, ninguno de los dos queréis seguir así. Realiza actividades que sepas que te ayudan a encontrarte mejor y a animarte.

Sagitario

Uno de tus planes o proyectos puede verse detenido, Sagitario, aunque solo sea temporalmente. Tienes que ahorrar un poco, así no tendrás problemas en los momentos difíciles. Tendrás algo de presión en el trabajo, pero luego te lo van a reconocer. Los astros te favorecen, estarás muy bien de ánimo y será un día positivo. Has ayudado a mucha gente a tu alrededor y pronto te lo van a agradecer. Deberías utilizar más de tu tiempo libre para relajarte, luego rendirás mejor. Deberías intentar llevar una vida más dinámica y salir al campo para oxigenarte. En el amor, te estás recuperando muy bien de un antiguo problema que te preocupaba. Dedícate más tiempo a ti y cuídate, te estás abandonando este día, tu salud lo necesita.

Capricornio

Necesitas más dinero para mejorar tu calidad de vida, Capricornio, y buscarás soluciones. Si trabajas por cuenta propia, te irá bien, se estabilizará tu posición. Tu perfeccionismo en el trabajo te puede retrasar, es hora de ir a lo práctico. Tendrás que hacer frente a varios problemas, pero puedes con ellos. No te preocupes tanto por los asuntos que no puedes resolver ahora mismo. No te faltarán las oportunidades de salir con gente interesante y divertida. En el amor no tienes novedades de momento, pero pronto llegarán muchas. Te encuentras bien, pero tus pobres músculos se oxidarán si no los ejercitas. Te conviene descansar más horas al día para combatir al estrés y sentirte bien.

Acuario

Acuario, un amigo te ayudará en algo que será muy importante para tu futuro. No confíes tus ahorros a causas o negocios que no sean completamente seguros. En el trabajo puede haber cambios que no te gusten, pero cambiarás de opinión. Una discusión sin importancia te puede disgustar, intenta que no se produzca. En el amor, estás en un momento muy favorable para mejorar tu relación. No desaproveches la oportunidad que tendrás de conocer a alguien interesante. Tus relaciones van bien, pero necesitas comunicarte más para mejorarlas. Estás muy bien de salud y con energías renovadas, tendrás mucha actividad. Ten cuidado con las discusiones, no te busques problemas que puedes evitar. Te encontrarás bien, con la mente despejada y ganas de aprender algo nuevo.

Piscis

Tendrás que invertir en cosas necesarias para tu trabajo, Piscis, pero te valdrá la pena. Laboralmente, todo funcionará solo, no tendrás motivos para preocuparte. Te preocupa la idea de aumentar tus ingresos para mejorar tu calidad de vida. Si consigues concentrarte un poco más, te irá mucho mejor en tu empleo. Has ido dejando de lado una serie de asuntos pendientes que ahora te agobian. Sabrás disfrutar con tus quehaceres y les sacarás el mejor partido posible. En el amor, tendrás la necesidad de conocer gente nueva y de ampliar tu círculo. Estás con algo de intranquilidad por un asunto que te preocupa, ten calma, se solucionará. No te dejes llevar por los altibajos emocionales, sabes que te perjudican.

En la ACN te traemos todas las predicciones totalmente completas por medio de ABC.es. y para el Horóscopo del viernes 18 de febrero, podrás tener mayor información de lo que hoy te espera.

