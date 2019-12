Hoy se conmemoran 189 años de la muerte del Libertador

Hoy martes 17 de diciembre de 2019 se conmemoran los 189 años; de la muerte de El Libertador Simón Bolívar; quien falleció en 1830 en la hacienda San Pedro Alejandrino, ubicada en la ciudad Santa Marta Colombia.

Aunque muchas historias se han tejido en torno a la muerte de El Libertador de Venezuela y cinco naciones; oficialmente, según su autopsia firmada por su médico de cabecera, Alejandro Próspero Révérend; Bolívar murió de tisis tuberculosa.

Considerado como «el Padre de la Patria», Simón Bolívar dedicó su vida y su fortuna familiar; a liberar del yugo español no solo a Venezuela, sino a toda la América.

El Genio de América, El Libertador Simón Bolivar; Hijo de cuna rica y de la oligarquía caraqueña escogió el camino de la lucha independentista legando a los pueblos la Libertad y la Soberanía.

El 24 de julio se celebra en Venezuela el Natalicio de Simón Bolívar, el Libertador de Venezuela; y otras cinco naciones que conformaban un sueño de hegemonía libertaría; la Gran Colombia.

Un 24 de julio de 1783, nace en Caracas el genio de América; “El Libertador”, militar y político que consiguió la independencia de la Gran Colombia, que incluía por entonces los actuales territorios de Venezuela, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. En otro 24 de julio, pero de 1828 y a los 45 años; Simón Bolívar asume el mando supremo y la dictadura por decreto de la Asamblea Nacional.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco; nació en Caracas en 24 de julio de 1783, hijo de don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco. Nacido un aristócrata, Simón Bolívar recibió una excelente educación de sus tutores; especialmente Simón Rodríguez. Gracias a sus tutores, Bolívar conoció las obras del movimiento filosófico del siglo XVIII ; y también las de Grecia y Roma clásica.

A la edad de nueve años el joven Bolívar perdió sus padres y quedo en cargo de su tío don Carlos Palacios. A la edad de quince, don Carlos Palacios lo mandó a España para continuar con su educación.

Discute en Mexico sobre la independencia americana

Bolívar viajó hacia España en 1799 con su amigo Esteban Escobar. Al hacer este viaje, se detuvo en la Ciudad de México donde se encontró con el virrey de Nueva España quien quedó alarmado cuando el joven Bolívar discutió con confianza acerca de la independencia americana. Llegó a Madrid en junio de ese año y quedándose con su tío Estaban Palacios.

En España, Bolívar conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza con quien se casó poco después en 1802, comenzando su mayoría de edad. Poco después de volver a Venezuela, en 1803, María Teresa murió de fiebre amarilla. Su muerte afectó grandemente a Bolívar quien juró nunca casarse de nuevo. Promesa que mantuvo el resto de su vida.

Después de perder su esposa, Bolívar regresó a España con su tutor y amigo, Simón Rodríguez, en 1804. Mientras en Europa presenció la proclamación de Napoleón Bonaparte, uno de sus héroes favoritos, como Emperador Francés y después asistió a la coronación de Napoleón como Rey de Italia en Milán. Bolívar perdió respeto por Napoleón, a quien él consideró un traidor a las ideas republicanas. Pero era en Italia que Bolívar hizo su famoso juramento sobre el Monte Sacro de Roma de no descansar hasta que América sea libre.

Regresa a Venezuela y visita antes Estados Unidos

Bolívar regresó a Venezuela en 1807 después de una breve visita a los Estados Unidos. En 1808 Napoleón instaló a su hermano, José, como Rey de España. Esto instigó una gran revolución popular en España conocida como la Guerra Peninsular. En América, como en España, juntas regionales se formaron para luchar contra el nuevo rey. A diferencia de las juntas españolas, las juntas americanas lucharon contra el poder del rey, no solo la persona de José Bonaparte.

Ese año, la junta de Caracas declaró su independencia de España y Bolívar fue enviado a Inglaterra con Andrés Bello y Luis López Méndez en una misión diplomática. Bolívar regresó a Venezuela y el 3 de junio de 1811, dio su discurso en favor de la independencia americana a la Sociedad Patriótica. El 13 de agosto, fuerzas patriotas bajo el comando de Francisco de Miranda lograron una victoria en Valencia.

El 24 de julio de 1812 Francisco de Miranda se rindió después de varios desastres militares y Simón Bolívar pronto tuvo que huir a Cartagena. Allí, Bolívar escribió su famoso «Manifiesto de Cartagena» en el cual expresó que Nueva Granada debería ayudar a liberar Venezuela porque su causa era la misma y porque la libertad de Venezuela aseguraría la libertad de Nueva Granada. Bolívar recibió la asistencia de Nueva Granada y en 1813 invadió Venezuela. Entró a Mérida el 23 de mayo y fue proclamado «Libertador» por el pueblo. El 8 de junio Bolívar promulgó la «guerra a muerte» en favor de la libertad. Bolívar tomó Caracas el 6 de agosto y dos días después proclamó la segunda república venezolana.

La Carta de Jamaica

Después de numerosas batallas, Bolívar tuvo que huir nuevamente y en 1815 tomó refugio en Jamaica de donde escribió su «Carta de Jamaica». Ese mismo año Bolívar viajó a Haití y solicitó a su presidente, Alejandro Sabes Petión, ayudar a la causa hispanoamericana. En 1817, con ayuda de Haití, Bolívar regreso al continente para continuar luchando.

La Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 resultó en una gran victoria para Bolívar y el ejército de la revolución. Ese año, Bolívar creó el Congreso de Angostura que fundó La Gran Colombia (una federación de las presentes repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador) la cual nombró a Bolívar presidente. Durante los próximos años la oposición realista fue eliminada, la independencia de Venezuela se consolida con la Batalla de Carabobo, el 24 de Junio de 1821.

Después de la victoria de Antonio José de Sucre sobre las fuerzas españolas en la Batalla de Pichincha el 23 de mayo de 1822 el norte de Sudamérica fue liberada. Con esa gran victoria Bolívar preparó para marchar con su ejército para cruzar los Andes y liberar Perú.

El 26 de julio de 1822 Bolívar tuvo una conferencia con José de San Martín en Guayaquil para discutir la estrategia para la liberación de Perú. Nadie sabe que ocurrió en la secreta reunión entre los dos héroes latinoamericanos, pero San Martín volvió a Argentina mientras Bolívar preparó para la lucha contra el último bastión español en Sudamérica.

En 1823 Bolívar tomó comando de la invasión de Perú y en septiembre llegó en Lima con Sucre para planear el ataque. El 6 de agosto de 1824 Bolívar y Sucre juntos derrotaron el ejército español en la Batalla de Junín. El 9 de diciembre Sucre destrozó el último baluarte del ejército español en la Batalla de Ayacucho, eliminando la presencia española en Sudamérica.

El 6 de agosto de 1825 Sucre creó el Congreso del Alto Perú, el cual creó la República de Bolivia en honor de Bolívar. La Constitución de 1826, aunque nunca usada, fue escrita por el mismo Bolívar. También en 1826 Bolívar creó el Congreso de Panamá, la primera conferencia hemisférica.

En la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, con victoria del almirante colombiano José Padilla, que afianzó la independencia de Venezuela.

Mientras estuvo fuera de Venezuela, Bolívar es víctima de las rivalidades entre los caudillos que empezaban a gobernar a Venezuela y se va a Colombia, en donde muere el 17 de diciembre de 1830, en la ciudad de Santa Marta. Sus últimas declaraciones reflejan la amargura que sentía por no haber logrado su objetivo de la unión de la nueva patria: «¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro».

Bolívar militar y político

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Fue un militar y político venezolano, una de las figuras más destacadas de la Emancipación Americana frente al Imperio español.

Bolívar fue considerado por sus acciones e ideas como el “Genio de América” y una destacada figura de la Historia Universal, ya que dejó un legado político en diversos países latinoamericanos algunos de los cuales le han convertido en objeto de veneración nacionalista. Ha recibido honores en varias partes del mundo a través de estatuas o monumentos, parques y plazas. La Emancipación Americana frente al Imperio español se le debe, a Simón Bolívar junto con el argentino José de San Martín.

Simón Bolívar contribuyó de manera decisiva a la independencia de los actuales países Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Testimonios históricos

Testimonios de la gesta independista del General Simón Bolívar que registra la historia universal, son 472 batallas, necesarias para liberar las ahora seis naciones, Colombia (1819), Venezuela (1821), Ecuador (1822), Perú (1824), Bolivia (1825).

Fue comandante y jefe de 37 campañas habiendo ganado 27combates, perdido 8 y dos más de resultado incierto; cerca de cinco mil cartas, menos de la mitad lamentablemente perdidas; setecientos ochenta decretos, cien proclamas, otras tantas arengas, tres ensayos literarios y hasta una breve biografía de su amigo Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho.

Entre sus actividades rebeldes, 7.538 días a partir de la misión a Londres, hasta su deceso en San Pedro Alejandrino, casi no faltó un día en que redactara una carta o promulgara un decreto ni que recorriera trece kilómetros diarios en promedio, cuando en Europa no existían las federaciones de países republicanos y en la propia América se ensayaban monarquías criollas, solo Colombia, al erigir un sistema federal, cubría más de dos millones de kilómetros cuadrados, extensión más vasta que todas las conquistas de Napoleón y casi tres veces las tierras libertadas por Washington” (Gustavo Vargas Martínez, “Reflexiones sobre el sueño bolivariano de la Patria Grande”, Editorial Domés, S.A. México, DF, 1983, pág. 23-24), citado por Aldo Díaz Lacayo en “El Congreso Anfictiónico”, Managua, 2002.

Bolívar según Uslar Pietri

“Bolívar no fue el campeón de una lucha del paso, sino el iniciador y el mayor representante de un combate que sigue abierto y que es hoy el de la mayoría de los pueblos de la tierra. Él es, no solo por primacía histórica, sino por elevación de pensamiento, el primer capitán del Tercer Mundo, el precursor seguro de la creación de un nuevo orden internacional, el héroe que antes que nadie y en un lenguaje de validez inagotable planteó y definió la causa de los pueblos coloniales en insurgencia contra los poderes metropolitanos y contra las dominaciones políticas, económicas y culturales” (Arturo Uslar Pietri, en la introducción de “Bolívar hoy”,de Monte Avila, Caracas, 1983.)

Juramento hecho por El Libertador Simón Bolívar ante su maestro Simón Rodríguez, el 15 de agosto de 1805, en Roma, en el Monte Sacro, de no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta romper con las cadenas del imperio español.

24 de julio de 2019

Con la Izada de Bandera se da inicio a conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, a las seis de la mañana, desde el Panteón Nacional, actividades formales y oficiales por los 236 años del natalicio del libertador, Simón Bolívar, el libertador de América.

Siempre desde el Panteón Nacional se realizan los actos de honor en conmemoración de los 236, en 2019 de los 236 años de aniversario del natalicio del libertador, Simón Bolívar. El 17 de diciembre se conmemoran los 189 años de la muerte del Prócer por Excelencia de la Patria

A las seis de la mañana se da inicio a las actividades formales con la entrega del tricolor nacional de manos de la Guardia Marina, al ministro de Interior Justicia y Paz. Acompañado de varios miembros del tren ministerial y miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN), se realiza el recorrido por el patio del Panteón Nacional hasta llegar al asta de la bandera, donde fue izado el Pabellón Nacional, escoltada por las notas del Himno Nacional.

Para cerrar el acto, los funcionarios del Gobierno entregan una ofrenda floral ante el sarcófago del Libertador, ratificando su deber en defensa de su ideario, en el mausoleo en el que reposan los restos de Simón Bolívar, Este mausoleo, inaugurado el 14 de mayo de 2013 por el presidente de Venezuela, en anexo al Panteón Nacional, en el centro de Caracas. La construcción se extendió por dos años y tiene un aforo de 1.500 personas y se realizó por orden del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien en vida mostró verdadera devoción por el llamado Libertador de la patria.

Conmemora la Oposición en trance de manifestaciones y protestas

Líderes opositores conmemoraron en actos separados, el natalicio de Simón Bolívar. Los líderes de la Oposición también conmemoraron los 236 años del natalicio de Simón Bolívar por medio de sus redes sociales.

Con mensajes alentadores de libertad, la dirigencia opositora instó a los ciudadanos a defender el legado del libertador manteniéndose en las calles para alcanzar un cambio político en el país.

Una frase muy famosa de Bolívar, y haciendo referencia a la situación del país, señala «Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía».

«Es un tirano el que se pone en lugar del pueblo»

«La Soberanía del Pueblo, única autoridad legítima de las Naciones» «Nadie, sino la mayoría, es soberana. Es un tirano el que se pone en lugar del Pueblo; y su potestad, usurpación.» Afirmaba el Libertador Simón Bolívar.

17 de diciembre de 2019

