Huelga de British Airways: pasajeros molestos por el silencio de la aerolínea

Los pasajeros de British Airways han expresado a través de las redes su enojo al no poder acceder a información oficial de la aerolínea, después de la confusión sobre los vuelos cancelados debido a la próxima huelga.

Los pilotos de British Airways, tienen previsto hacer huelga los días 9, 10 y 27 de septiembre, por lo que British Airways también informó a los clientes con boletos reservados esos días que sus vuelos fueron cancelados.

Sin embargo, la compañía admitió el sábado que había dicho a algunos pasajeros, por error, que volvieran a reservar u obtengan un reembolso.

La aerolínea dijo que aquellos que reservaron en otros vuelos también podrían reclamar por los costos adicionales.

Sin embargo, la empresa aérea británica no ha comentado cuántos clientes se han visto afectados ni el motivo del error.

British Airways, también dijo que recibió casi 40.000 llamadas en las primeras 24 horas y que estaba trabajando las 24 horas para ayudar a solucionar los problemas de las personas.

@British_Airways what’s going on??? I can’t even get into a queue when I call you, you just tell me to call back later! You’ve cancelled my Honeymoon and sent multiple mixed message emails. I just want to speak to someone!! #Strike #BritishAirways #Shambles

— lewgriffs (@lewgriffs) August 25, 2019