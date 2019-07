El poderoso huracán Barry avanza y amenaza al estado de Luisiana

Up Next

La población ya empezó a hacer acopio de comida, agua y gasolina. Lo que más preocupa a las autoridades son las posibles inundaciones. En la zona cero del peligro, Nueva Orleans, el alcalde pidió a los vecinos que no salieran a la calle más tarde de las ocho de la noche.

El huracán se mueve en dirección noroeste. De forma oficial aún no tocado tierra. Mientras Barry continúa su paso, las autoridades estadounidenses advierten de una marejada ciclónica peligrosa, fuertes lluvias y viento en la parte norte y central de la costa del golfo del país.