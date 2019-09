Huracán Dorian cede en 5 estado de USA

“Además de Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia y Alabama; probablemente serán más afectadas de lo esperado. Parece uno de los huracanes más grande de la historia”; escribió el mandatario estadounidense, Donald Trump en la red social Twitter. «Dorian» se debilita a categoría 4, pero «persiste la amenaza»; y deja un niño muerto y unas 13 mil residencias destruidas a su paso por las islas Ábaco y Bahamas.

El huracán Dorian, que azota las Bahamas y se dirige a territorio de Estados Unidos; se debilitó ligeramente el lunes 2 de septiembre y pasó a categoría 4; pero continúa representando una seria amenaza, informaron autoridades meteorológicas.

«Dorian es un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson»; dijo el Centro Nacional de Huracanes, basado en Miami; en su boletín de las 15H00 GMT, precisando que sus vientos pasaron a 250 km/h.

«Aunque un progresivo debilitamiento está previsto; se espera que Dorian se mantenga como un poderoso huracán en los próximos días».

Más temprano, tras el destructivo paso de «Dorian» por las Bahamas; el Gobierno de Estados Unidos declaró en situación de alerta; este lunes 2-S a los estados de la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Alabama; por la inminente llegada de este huracán de categoría 5.

Trump tuiteó que «Dorian» «parece uno de los huracanes más grande de la historia».

«Dorian» se encontraba a primeras horas de la mañana de este lunes a 330 kilómetros; de la ciudad de West Palm Beach, en Floridad, refiere Telesur.

El huracán, tras su paso por las islas Ábaco, en las Bahamas; causó destrozos (arrasó con casas, automóviles y derribó postes del tendido eléctrico); y el fallecimiento de un niño, quien se dirigía con su familia a un refugio, según información de los medios locales.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; indicó que «Dorian» ha desvastado aproximadamente 13 mil residencias a su paso por las islas Ábaco y Bahamas.

En Bahamas muchas familias permanecen en refugios.

Anatomía de Dorian un huracán devastador categoría 5

El huracán Dorian tocó tierra en las Bahamas hoy como una poderosa tormenta de categoría 5. El huracán, que tiene vientos de 185 mph (cerca de 300 km/h), se arrastra lentamente hacia el noroeste, mientras se activan advertencias de marejadas ciclónicas.

Los pronosticadores continúan actualizando el camino proyectado de Dorian, pero la realidad actual es que su casi impredecible recorrido y “anatomía criminal”, han dejado sin palabras a los videntes. Sólo desastres esperamos hasta ahora del huracán. Aquí revisamos, día a día su paso devastador.

Comida para las victimas evacuadas

El chef José Andrés y su equipo sin fines de lucro World Central Kitchen están en las Bahamas, listos para servir comida a las personas necesitadas. Este famoso chef está en las Bahamas, listo para atender a alimentar a las víctimas del huracán

Andrés le dijo a CNN que su equipo llegó a las islas antes del huracán Dorian, para que puedan comenzar a servir comidas lo más rápido posible después de que pase la tormenta.

“Nos gusta ser rápidos y rápidos cerca de la acción. Entonces, de inmediato, podemos ser parte de la reconstrucción”, dijo. 9:01 PM ET

World Central Kitchen sirvió comidas en Puerto Rico después del huracán María en 2017, y el equipo fue a Carolina del Sur durante el huracán Florence el año pasado. Incluso alimentaron a trabajadores hambrientos sin permiso durante el cierre del gobierno.

Hoy temprano, Andrés publicó un video que muestra cuán fuerte es el viento y la lluvia del huracán Dorian: 8:33 PM ET

Una mirada, día a día, sobre qué esperar del huracán Dorian

El huracán Dorian tocó tierra en las Bahamas hoy como una poderosa tormenta de categoría 5. El huracán, que tiene vientos de 185 mph (cerca de 300 km/h), se arrastra lentamente hacia el noroeste.

Los pronosticadores continúan actualizando el camino proyectado de Dorian, pero esto es lo que esperamos hasta ahora del huracán:

Lunes: Dorian se arrastrará hacia la costa este de Florida. Las condiciones de huracán son probables para cualquier persona dentro de las 30 millas (unos 48 kilómetros) del centro de la tormenta, y los vientos con fuerza de tormenta tropical llegarán a lo largo de la costa de Florida.

Martes: La llegada a tierra sigue siendo una posibilidad clara en la Florida, ya que algunos modelos de pronóstico han cambiado nuevamente al oeste. La tormenta girará hacia el norte y avanzará por la costa de Florida.

Miércoles: La tormenta continuará produciendo vientos huracanados a medida que avanza hacia el norte con un pronóstico más débil. Habrá un riesgo creciente de fuertes vientos y tormentas peligrosas a lo largo de las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Se espera que continúen las inundaciones desde el sur de Florida hasta Georgia.

Jueves: El acercamiento más cercano a la costa de Carolina sucederá, y existe la posibilidad de tocar tierra.

Viernes: La tormenta cerca de los márgenes exteriores de Carolina del Norte.

8:21 PM ET

Más de 600 vuelos del lunes ya han sido cancelados

Un avión de Southwest se prepara para aterrizar en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en marzo. (Crédito: Joe Raedle / Getty Images)

Según los datos de FlightAware, se han cancelado al menos 665 vuelos dentro, fuera o dentro de los Estados Unidos que despegarán mañana, lunes.

A medida que Dorian se acerca a la costa de Florida, los aeropuertos del estado están experimentando la mayor cantidad de cancelaciones:

Al menos 119 vuelos del lunes han sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Otros 99 han sido cancelados en Fort Lauderdale International.

Hasta ahora se han cancelado al menos 52 vuelos en Palm Beach International.

8:05 PM ET

Lo que es volar a través del ojo del huracán Dorian

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lanzó nuevas imágenes tomadas este domingo por la tarde desde el ojo del huracán Dorian.

Las imágenes fueron tomadas a bordo de uno de sus aviones cazadores de huracanes, “Kermit”. Las vistas muestran el “efecto de estadio” de la pared del ojo.

Lo que necesita saber sobre el ojo: el ojo es el centro de la tormenta. Si estás en el ojo, puedes ver el efecto del estadio , donde las nubes se acumulan como un estadio. Es la parte más tranquila de la tormenta. Incluso puedes ver el cielo azul durante el día y las estrellas por la noche. 8:01 PM ET

Aquí está la última actualización del Centro Nacional de Huracanes

El huracán Dorian está a unas 155 millas (250 kilómetros) al este de West Palm Beach, Florida, según el reporte del Centro Nacional de Huracanes a las 8 p.m. ET.

Dorian sigue siendo una tormenta de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (unos 297 kilómetros por hora).

No se pusieron en marcha nuevas advertencias con la actualización de las 8 p.m. ET.

7:39 PM ET – Primer ministro: “Estamos ante un huracán que nunca hemos visto en las Bahamas”

Cuando el huracán Dorian comenzó a azotar a las Bahamas, el primer ministro Hubert Minnis escribió en Twitter que el domingo fue “probablemente el día más triste y peor para mí para dirigirme al pueblo de las Bahamas”.

Un automóvil regresa a la capital bajo la lluvia previa antes de la llegada del huracán Dorian a Freeport, Bahamas, este domingo. (Crédito: AP / Ramon Espinosa)

“Nos enfrentamos a un huracán que nunca hemos visto en Las Bahamas. Por favor, oren por nosotros”, escribió. 7:15 PM ET

4.500 miembros de la Guardia Nacional están en Florida a la espera de Dorian

Unos 4.500 miembros de la Guardia Nacional están listos para responder al huracán Dorian, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

7:08 PM ET

Las evacuaciones obligatorias para Carolina del Sur entrarán en vigencia mañana

Las órdenes de evacuación obligatorias entrarán en vigencia a partir del lunes al mediodía para varios condados de Carolina del Sur, anunció el gobernador Henry McMaster en una conferencia de prensa.

Aquí están los condados obligados a evacuar:

Condado de Jasper Zona A, Todo el condado de Beaufort, Condado de Colleton, zonas A y B, Todo el condado de Charleston, Condado de Berkeley Zonas B y G, Condado de Dorchester Zona D, Condado de Georgetown Zona A, Condado de Horry Zona A

Los residentes pueden usar este mapa para determinar su zona.

McMaster agregó que las escuelas y oficinas gubernamentales estarán cerradas hasta nuevo aviso a partir del martes por la mañana en los condados de Jasper, Beaufort, Colleton, Charleston, Berkeley, Dorchester, Georgetown y Horry.

6:55 PM ET

El servicio de agua se está desconectando en Gran Bahama

Grand Bahama Utility Company comenzó a desconectar el servicio de agua en toda la isla de Grand Bahama a las 7 p.m. ET, en preparación para el huracán Dorian, según un aviso de la compañía.

La compañía pidió a los residentes que finalicen su almacenamiento de agua para ese momento. 6:35 PM ET

Sheriff del condado de Martin: “Estamos a 20 millas de un huracán apocalíptico”

El condado de Martin tiene 784 personas alojadas en sus cuatro refugios, según el sheriff William Snyder. Como parte de los preparativos del condado para el huracán Dorian, se enviaron 20 ayudantes adicionales del alguacil para ayudar con la orden de evacuación obligatoria.

“Estamos a 20 millas [32 kilómetros] de un huracán apocalíptico”, dijo Snyder. “Si hace lo que los modelos predicen, estaremos bien. Si le dicen que evacue y no evacua, arriesga su vida”.

La directora de gestión de emergencias del condado de Martin, Michelle Jones, dijo que Uber está ofreciendo viajes gratuitos de ida y vuelta a refugios por hasta 20 dólares.

Comcast está disponiendo de WiFi gratis para todos en el estado de Florida. Verizon proporciona llamadas, datos y mensajes de texto ilimitados para los clientes. AT&T renuncia a los cargos por exceso de datos para los residentes afectados de Florida.

6:25 PM ET

American Airlines agrega 8 aeropuertos a alerta de viaje

American Airlines ha agregado ocho aeropuertos en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur a su alerta de viaje, que incluye tarifas limitadas y exención de las tarifas de equipaje.

Las operaciones del aeropuerto también han sido suspendidas en dos aeropuertos en las Bahamas y en tres aeropuertos de la Florida, dijo American Airlines en un comunicado de prensa. La alerta de viaje actualmente incluye 20 aeropuertos. Si un cliente elige no volar hacia / desde un aeropuerto cubierto por la exención actual, American Airlines eximirá las tarifas de cambio para viajes futuros.

Los nuevos aeropuertos agregados a la alerta son:

Charleston, Carolina del Sur (CHS), Greenville, Carolina del Norte (PGV), Hilton Head, Carolina del Sur (HHH), Jacksonville, Carolina del Norte (OAJ), Myrtle Beach, Carolina del Sur (MYR), New Bern, Carolina del Norte (EWN), Savannah, Georgia (SAV), Wilmington, Carolina del Norte (ILM)

La alerta de viaje actual permite a los clientes volver a reservar sin cargos por cambio. Los clientes pueden reprogramar su viaje por aa.com y recuperar su reserva, o poniéndose en contacto con reservas estadounidenses al 800-433-7300 en EE.UU. o Canadá.

TARIFAS

Si bien quedan asientos limitados antes de que llegue la tormenta, American Airlines ha limitado las tarifas a un máximo de 499 dólares por trayecto para los asientos de la cabina principal y 699 dólares para las cabinas premium, en vuelos directos desde todas las ciudades cubiertas por la alerta de viaje en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Estas tarifas se aplicarán para vuelos fuera de ubicaciones en Florida hasta el 4 de septiembre y las ocho ubicaciones de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur hasta el 6 de septiembre.

MALETAS Y MASCOTAS

American está eximiendo las tarifas de dos maletas facturadas y mascotas en cabina para vuelos hacia / desde todas las ciudades cubiertas por la alerta de viaje en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Para las ciudades cubiertas por la alerta de viaje, estas tarifas no se aplican hasta el 4 de septiembre para vuelos fuera de las ubicaciones de Florida y el 6 de septiembre de las ocho ubicaciones de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Con el fin de acomodar la mayor cantidad de maletas posible en un avión, American Airlines aceptará hasta dos maletas documentadas gratis por viajero.

REEMBOLSOS

Si un vuelo estadounidense se canceló o se retrasó excesivamente, los clientes pueden cancelar su itinerario y solicitar un reembolso visitando su sitio web. Los clientes que reservaron a través de un agente de viajes deben comunicarse directamente con su agencia. 5:59 PM ET

Las escuelas del condado de Broward cerrarán el martes

Las escuelas en el condado de Broward, Florida, estarán cerradas el martes, dijo el alcalde Mark Bogen este domingo.

El condado permanece bajo vigilancia de tormenta tropical. Las autoridades también están pidiendo a los residentes que conserven combustible en este momento.

Aquí hay algunas actualizaciones más que el alcalde dio a la comunidad en una conferencia de prensa esta tarde:

La corte estará cerrada el martes

No habrá servicio de autobús el lunes, se determinará si volverán el martes.

Los edificios gubernamentales, incluidas las bibliotecas y los parques, estarán cerrados el martes.

A partir de las 2 p.m. de hoy, el condado tiene cuatro refugios para personas con necesidades especiales. 5:48 PM ET

Un estado de emergencia local entrará en vigencia a la medianoche en la ciudad de Jacksonville.

Las evacuaciones obligatorias para las zonas A y B en la ciudad entrarán en vigencia a las 8 a.m. del lunes.

Todas las oficinas de la ciudad y el gobierno y las escuelas del condado de Duvall estarán cerradas los martes y miércoles. Neptune, Jacksonville y Atlantic Beach estarán cerrados a partir de esta noche. El taxi acuático del río St. Johns ha suspendido el servicio a partir del domingo.

Los puentes de la ciudad se cerrarán cuando los vientos lleguen a 40 millas por hora (unos 64 km/h). Los refugios abrirán el lunes a las 10 a.m.

En Jacksonville Beach, Florida, el alcalde espera un toque de queda. La venta de alcohol se suspenderá en unas pocas horas a la espera de un anuncio. 5:36 PM ET

El condado de St. Lucie de Florida tiene aproximadamente 210 personas en refugios

El condado de St. Lucie tiene alrededor de 210 personas en refugios, dijo Howard Tipton, administrador del condado de St. Lucie, el domingo por la tarde.

“En el refugio para necesidades especiales tenemos entre 40 y 45 personas”, dijo Tipton en una conferencia de prensa de Facebook Live.

Las agencias del gobierno local permanecerán cerradas hasta el jueves, dijo Tipton. El Centro de Operaciones de Emergencia se encuentra actualmente en el nivel 2 y pasará al nivel 1, el nivel más alto de activación, mañana a las 8 a.m. ET. 5:33 PM ET

Los distritos escolares de Florida anuncian cierres antes de la llegada del huracán

El cierre de escuelas en Florida continúa mientras el huracán Dorian se acerca a los Estados Unidos.

Las escuelas de Miami-Dade cerrarán el martes, según una conferencia de prensa realizada este domingo.

Las Escuelas Públicas del Condado de Duval y las Escuelas Públicas del Condado de St. Johns cerrarán los martes y miércoles, según los sitios web de ambos distritos.

Las Escuelas Públicas de Brevard estarán cerradas hasta el miércoles, según un tuit que el distrito envió el domingo por la tarde . 5:23 PM ET

Nuevas advertencias y alertas de huracán emitidas para partes de Florida

Se emitió una advertencia de huracán desde la entrada a la línea Volusia / Condado de Brevard, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

También se emitió una alerta de huracán para el área que se extiende desde Volusia / Brevard hasta la línea del Condado de Flagler / Volusia.

Las nuevas advertencias y relojes llegaron en la actualización Dorian de las 5 p.m. ET.

Además, se ha emitido una advertencia de marejada ciclónica desde Lantana a la línea del condado de Volusia / Brevard y se ha emitido una alerta de marejada ciclónica desde la línea del condado de Volusia / Brevard a la línea del condado de Flagler / Volusia.

A continuación se muestra un resumen de los relojes y advertencias actualmente vigentes a partir de las 5 p.m. del NHC:

Se activa una advertencia de marejada ciclónica para:

Lantana a la línea Volusia / Brevard County.

Una vigilancia de marejada está vigente para:

Al norte de Deerfield Beach a Lantana.

Línea del Condado de Volusia / Brevard a la Línea del Condado de Flagler / Volusia.

Una advertencia de huracán está vigente para:

El noroeste de Bahamas, excluyendo la isla de Andros.

Entrada de Júpiter a la línea del condado de Volusia / Brevard.

Una vigilancia de huracanes está vigente para:

Isla Andros.

Al norte de Deerfield Beach hasta la entrada de Júpiter.

Línea del Condado de Volusia / Brevard a la Línea del Condado de Flagler / Volusia.

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para:

Al norte de Deerfield Beach hasta la entrada de Júpiter.

Una vigilancia de tormenta tropical está vigente para:

Al norte de Golden Beach a Deerfield Beach.

Lago Okeechobee.

5:10 PM ET

Alcalde de Charleston: “Esta es una tormenta seria”

Se han instalado bombas auxiliares en partes de Charleston, Carolina del Sur, que son propensas a las inundaciones, mientras el estado se prepara para el huracán Dorian.

“El huracán Dorian está allí en el Atlántico, alejándose, volviéndose un poco más fuerte. Tenemos nuestros ojos puestos en eso y nos estamos preparando para lo peor y estamos orando por lo mejor”, dijo el presidente del Consejo del Condado de Charleston, J. Elliott Summey.

El sheriff del condado de Charleston, Al Cannon, recordó al público que “cada una de estas tormentas es diferente y nos impacta de diferentes maneras”, y dijo que Dorian tiene el potencial de ser una de las peores tormentas en su historia registrada.

“Con vientos sostenidos de 185 millas por hora, este podría ser el huracán más poderoso en la historia del Atlántico”, dijo el alcalde de Charleston, John Tecklenburg. “Es cierto que está muy lejos. … Esta es una tormenta seria, preparémonos. Estén preparados”.

4:50 PM ET

Más de 148.000 personas deben evacuar el condado de St. Johns en Florida

Hay aproximadamente 148.500 residentes en el condado de St. Johns, Florida, bajo una orden de evacuación obligatoria que comienza el lunes a las 8 a.m. ET.

El condado de St. Johns ha emitido órdenes de evacuación obligatorias para las personas en las zonas A y B. Estas zonas incluyen toda la ciudad de St. Augustine, St. Augustine Beach y aquellos que viven en propiedades frente al mar o áreas propensas a inundaciones. También se emitió una orden de evacuación obligatoria para las personas en Hastings y Flagler Estates.

David Shoar, alguacil del condado de St. Johns, espera que los puentes cerca de las zonas de evacuación permanezcan abiertos al tráfico hasta la noche del martes. Los puentes pueden cerrarse en ese momento, dijo Shoar.

“Esta es una tormenta de tormentas”, dijo Shoar durante una conferencia de prensa el domingo. 4:11 PM ET

Trump no cree haber oído hablar de un huracán de categoría 5

El presidente Donald Trump dijo este domingo que “no está seguro de que (él) haya oído hablar de un huracán de categoría 5”, a pesar de que varias tormentas de este tipo amenazaron a Estados Unidos desde que asumió el cargo.

“Ni siquiera sabemos lo que viene hacia nosotros. Todo lo que sabemos es que posiblemente sea el más grande. Lo tengo. No estoy seguro de haber oído hablar de una Categoría 5. Sabía que existía. Y he visto algunos de categoría 4, ni siquiera los ves tanto”, dijo Trump en una reunión informativa con funcionarios en la sede de FEMA en Washington.

“Pero un categoría 5 es algo que, no sé si alguna vez he escuchado el término además de que sé que está allí. Eso es lo último, y eso es lo que lamentablemente tenemos”, agregó, en referencia a Dorian.

Los comentarios del presidente llegaron justo antes de que Dorian, una peligrosa tormenta de categoría 5, tocara tierra en las islas Abaco en las Bahamas. El huracán es el más reciente de los cuatro huracanes de categoría 5 que amenazan a Estados Unidos desde que Trump asumió la Oficina Oval.

En septiembre de 2017, casi ocho meses después de iniciada la presidencia de Trump, el huracán Irma, uno de los huracanes más fuertes de la cuenca del Atlántico que se haya registrado fuera del Golfo de México y el Mar Caribe, impactó al menos a nueve estados de EE.UU. Ese mismo mes, el huracán María devastó el territorio estadounidense de Puerto Rico, dejando atrás una isla que todavía está luchando por recuperarse.

En octubre pasado, el huracán Michael, que originalmente fue designado como categoría 4, entró en el Panhandle de Florida como el tercer huracán de Categoría 5 que azotó a Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo.

Trump se ha comprometido a proporcionar asistencia federal a funcionarios estatales y locales para lidiar con el huracán Dorian.

No es la primera vez que Trump dice que nunca ha oído hablar de una categoría 5

Trump ha indicado previamente que los huracanes de categoría 5 son eventos climáticos sin precedentes que él u otros nunca habían escuchado o presenciado.

En los días transcurridos entre los toques de tierra del huracán Irma y María, dijo que “nunca supo” que existían y días después dijo que “la gente (en Puerto Rico) nunca había visto algo así”.

En octubre de 2017, Trump afirmó que “nadie había oído hablar de un (categoría) 5 golpeando tierra”, y a principios de este año, nuevamente dijo que nunca había oído hablar de un huracán de esa intensidad.

Si bien Estados Unidos ha visto una serie de tormentas de categoría 5 en los últimos años, incluido el huracán Katrina en 2005, los científicos estiman que los huracanes en el Atlántico podrían volverse más comunes. Y aunque los investigadores no pueden decir definitivamente que la crisis climática está provocando huracanes más intensos, los científicos han descubierto que el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global puede exacerbar aún más el impacto de los huracanes del Atlántico.

3:53 PM ET

El video captura el destructivo viento y lluvia de Dorian en Bahamas

El chef José Andrés publicó este video de Nassau que muestra la fuerza del viento y la lluvia del huracán Dorian. Fue publicado alrededor de la 1:40 p.m. ET.

“Estamos seguros al sur de #HurricaneDorian, ¡ pero esta tormenta es masiva! Estamos preparando nuestra respuesta para proporcionar comidas después de que Dorian pase. También tenemos equipos en Florida listos para ir si no gira hacia el norte”, escribió Andrés en Instagram.

3:41 PM ET

Centro Nacional de Huracanes: ‘Situación de peligro para la vida’ en las Islas Abaco

Las ráfagas de viento han alcanzado más de 220 millas por hora (unos 354 km/h) en las Islas Abaco en las Bahamas, según una actualización del Centro Nacional de Huracanes.

Según el centro, también se informó una marejada ciclónica de 5,4 a 7 metros por encima de los niveles normales de marea con olas destructivas.

“Esta es una situación que pone en peligro la vida. Los residentes de los Abacos deben permanecer en su refugio. No se aventuren a acercarse al el ojo si pasa sobre su ubicación”, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que esta situación continúe en las islas Abaco durante varias horas, según el centro.

Las islas Abaco se encuentran en el norte de Bahamas, al este del sur de Florida.

3:28 PM ET

El alcalde de West Palm insta a la comunidad a refugiarse en el lugar

Keith James, alcalde de West Palm, ha pedido a la comunidad que busque refugio hasta que el huracán Dorian haya pasado y los funcionarios de emergencias hayan dado todo.

La ciudad aún tiene que promulgar un toque de queda, dijo James.

“Incluso la más mínima desviación del camino proyectado de Dorian podría ser un evento catastrófico para nuestra comunidad”, dijo James en una conferencia de prensa el domingo por la tarde. “Esta noche, a las 8 p.m. ET, el centro de operaciones de emergencia de la ciudad estará operativo en el nivel de activación uno, el nivel más alto de activación de emergencia”.

James les recordó a todos las evacuaciones obligatorias para estructuras residenciales en la Zona A y la Zona B en el Condado de Palm Beach, efectivas a la 1 p.m. ET de hoy. También señaló que la Zona A incluye parques móviles.

3:15 PM ET

Videos de las Bahamas tras el paso de Dorian

Usuarios en redes sociales comparten videos en los que se pueden apreciar las devastadoras consecuencias del paso del huracán Dorian:

3:00 PM ET

Hay informes de daños importantes en las Bahamas por Dorian

A child evacuated from a nearby Cay due to the danger of floods drags his suitcase when he arrives on a ship at the port before the arrival of Hurricane Dorian in Sweeting’s Cay, Grand Bahama, Bahamas, Saturday Aug. 31, 2019. (AP Photo / Ramon Espinosa)

Las islas Abaco han sufrido daños importantes por el huracán Dorian, según el departamento de bomberos y rescate de voluntarios de Hope Town.

Hay múltiples informes de casas destruidas y techos arrancados de sus estructuras. El departamento de bomberos realizará una evaluación de daños tan pronto como la tormenta pase la isla.

“Ahora no es momento de entrar en pánico, ahora es el momento de planificar cómo comenzar la recuperación. Hope Town Fire and Rescue encabezará los esfuerzos de recuperación”, publicó el departamento en las redes sociales.

Las islas Abaco son un grupo de islas y cayos de barrera en el norte de Bahamas, al este del sur de Florida. Hope Town es uno de los distritos de las Bahamas en las islas Abaco.

2:45 PM ET

El huracán Dorian está en camino a hacer historia

Las olas se ven durante la aproximación del huracán Dorian este domingo en Nassau, Bahamas. (Crédito: LUCY WORBOYS / AFP / Getty Images).

Con vientos de 185 millas por hora (unos 297 km/h), el huracán Dorian es ahora el huracán más fuerte que jamás haya golpeado a las Bahamas.

Aquí hay algunos otros hechos y cifras sobre Dorian:

Empata en el segundo lugar con la mayor velocidad de viento de cualquier huracán en cualquier parte del Atlántico en la era moderna desde 1950 (empatado con Wilma en 2005, Gilbert en 1988 y justo detrás de Allan en 1980 que tuvo vientos de 190 millas por hora).

El aterrizaje de Dorian en las Bahamas a 185 millas por hora es más fuerte que las caídas del huracán Irma en Barbuda, San Martín y las Islas Vírgenes Británicas en 2017 (que fue de 180 mph).

El huracán Dorian se intensificó rápidamente una vez más hoy, aumentando 35 mph en menos de 8 horas entre las 5 am ET (150 mph, ) y las 12:45 pm ET (185 mph). La intensificación rápida de un huracán es cuando la velocidad máxima del viento aumenta en 35 mph o más en 24 horas o menos.

2:19 PM ET

Peajes de carretera suspendidos en Florida por delante de Dorian

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó la suspensión de los peajes en las principales autopistas antes del huracán Dorian.

El gobernador pidió a los residentes el domingo por la tarde que “presten atención a las órdenes de evacuación” de los funcionarios locales y dijo que varias carreteras suspenderán los peajes, que incluyen:

La autopista de peaje de Florida

Los condados de Palm Beach, Martin, St. Lucie, Brevard, Indian River, Volusia y St John han emitido órdenes de evacuación, dijo DeSantis. Anticipa que los condados de Flagler, Duval y Nassau emitirán pronto órdenes de evacuación.

No se anuncian cierres de puentes en este momento, agregó DeSantis.

“Tenemos que prepararnos para que esto pueda tener un gran impacto en el estado de Florida”, dijo DeSantis.

2:02 PM ET

La más reciente actualización sobre Dorian del Centro Nacional de Huracanes

El huracán Dorian está pasando sobre las Islas Abacos y “se dirige con toda su furia” hacia Gran Bahama, la isla más septentrional de las Bahamas en el Atlántico, según el aviso de las 2 p.m. ET del Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta ha sostenido vientos de 185 mph (unos 297 km/h), dijo el servicio meteorológico.

No ha habido actualizaciones de áreas de observación ni y advertencias.

2:00 PM ET

Cómo se prepara Florida para los cortes de energía

Según el presidente ejecutivo de la compañía, Eric Silagy, unos 16.000 empleados de Florida Power & Light se preparan para los cortes debido al huracán Dorian.

“[Estas personas] están en pre-etapa o en camino a los sitios de la etapa en Florida. Tan pronto como podamos, cuando los vientos bajen a 35 mph (56 km/h), nos desplegaremos en el campo para volver a encender las luces”, dijo Silagy durante una conferencia de prensa hoy.

Agregó: “Con una tormenta de este tamaño, incluso si no toca tierra, veremos vientos con fuerza de tormenta tropical, vientos con fuerza de huracán y marejada ciclónica, y habrá cortes de energía”, agregó Silagy.

1:53 PM ET

Solo un huracán en los registros modernos ha tenido vientos más fuertes que los de Dorian

Desde 1950, solo una tormenta ha tenido vientos más fuertes en el Atlántico que Dorian en este momento.

El huracán Allen en 1980 tuvo vientos máximos de 190 mph (305 km/h).

Aquí, un vistazo a las tormentas más fuertes que el Atlántico ha visto:

Allen (1980): vientos máximos de 190 mph (305 km/h)

Dorian (2019): vientos actuales de 185 mph (297 km/h)

Gilbert (1988): vientos máximos de 185 mph (297 km/h)

Wilma (2005): vientos máximos de 185 mph (297 km/h)

1:28 PM ET

La Marina Real Británica envía ayuda a las Bahamas durante Dorian

El barco de ayuda auxiliar de la Royal Navy británica, RFA Mounts Bay, se desplegó para ofrecer apoyo durante el huracán Dorian, según la oficina de prensa del Ministerio de Defensa.

El barco está listo para ayudar de ser necesario en las Bahamas. Está totalmente equipado, es capaz de transportar vehículos anfibios e incluye un helicóptero para operaciones de rescate y topografía, según un comunicado del departamento.

La Marina Real despliega barcos cada año antes de la temporada de huracanes en diferentes territorios de ultramar, incluidas las áreas de la Commonwealth, como parte de su protocolo estándar para proporcionar ayuda humanitaria y de desastres.

Se desconoce la posición actual del barco, pero su último paradero fue cerca de las Islas Vírgenes Británicas hace aproximadamente dos días, dijo el departamento.

1:04 PM ET

El condado de St. Lucie ordena evacuaciones: “Nuestra preocupación ha crecido, y también la suya”

Se ordenaron evacuaciones obligatorias para el norte y el sur de la isla Hutchinson, dijo el sheriff del condado de St Lucie, Ken Mascara, en una conferencia de prensa por la tarde.

Las casas prefabricadas y las áreas bajas también están bajo evacuación obligatoria. A partir de mañana, el acceso al área estará limitado solo a residentes y empresas, dijo Mascara.

“Esta tormenta es muy impredecible”, dijo Mascara, quien aconsejó a los residentes que acudieran a los refugios. “Nuestra preocupación ha crecido, y también la tuya”.

Las autoridades advierten contra cualquiera que intente aprovechar hogares o negocios que son vulnerables. Anoche alguien intentó “robar una casa que fue desocupada”, dijo Mascara.

“Estamos atentos a este tipo de actividad”, agregó Mascara.

12:51 PM ET

El Huracán Dorian toca tierra en las Bahamas

El huracán Dorian tocó tierra en Elbow Cay, en las islas Abacos de las Bahamas, a las 12:40 pm ET, según el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta es un huracán de categoría 5 con vientos de 185 millas por hora (unos 297 kilómetros por hora).

“Esta es una situación que pone en peligro la vida. Los residentes allí deberían refugiarse de inmediato. No se aventuran en el ojo si pasa por encima de su ubicación”, dijo el centro en un reporte.

12:30 PM ET

Podrías caminar tan rápido como Dorian se está moviendo

Se pronostica que Dorian, que se arrastra sobre el norte de Bahamas, viajará aproximadamente 120 millas (unos 193 kilómetros) en 36 horas entre el domingo y el martes.

Eso significa que el huracán tiene un promedio de aproximadamente 3 mph (4,8 km/h), el ritmo de una caminata.

Dorian tiene vientos de 180 millas por hora (unos 289 km/), lo que lo convierte en el huracán más fuerte en los registros modernos para el norte de Bahamas.

12:20 PM ET

Trump: Dorian es “uno de los huracanes más grandes que hemos visto”

El presidente Donald Trump calificó al huracán Dorian como “uno de los huracanes más grandes que hemos visto” mientras hablaba con los periodistas después de regresar de Camp David.

El presidente dijo que ha estado siguiendo la tormenta y haciendo “muchas cosas diferentes, pasando por encima del huracán”.

“Ahora es un categoría 5”, dijo Trump. “Parece ser uno de los huracanes más grandes que hemos visto, y eso es un problema”.

“Tenemos muchas personas excelentes trabajando en este momento. No sabemos a dónde va a llegar, pero tenemos una idea”, agregó Trump.

Trump fue acompañado a la Casa Blanca por el contralmirante Peter Brown, de la Guardia Costera de EE. UU., quien advirtió sobre el “oleaje de tormenta sustancial, destructivo y potencialmente mortal” asociado con la tormenta.

El presidente se dirigirá a la sede de FEMA en Washington el domingo por la tarde para recibir una sesión informativa sobre el huracán. Dijo a los periodistas que realizará una conferencia de prensa después de sus reuniones.

12:10 PM ET

Parte de la costa de Florida está bajo vigilancia de tormenta

Algunas partes de la costa atlántica de la Florida están ahora bajo vigilancia de tormentas, según el Centro Nacional de Huracanes.

El área observada se extiende desde el norte de Deerfield Beach hasta Volusia / Brevard County Line, dijo el centro.

Lo que necesitas saber: una alerta de marejada ciclónica significa que existe la posibilidad de una inundación potencialmente mortal por el aumento del agua que se mueve hacia el interior, desde la costa, en los lugares indicados durante las próximas 48 horas.

Aquí hay un vistazo al área en el mapa:

11:47 AM ET

Una mirada, condado a condado, sobre las evacuaciones de Dorian en Florida

Partes de Florida están ahora bajo evacuación obligatoria y voluntaria a medida que el huracán Dorian se acerca al estado. Aquí hay un desglose:

EVACUACIONES OBLIGATORIAS

El condado de Brevard ahora está pidiendo que las evacuaciones comiencen a las 8 a.m. ET del lunes. Los siguientes residentes deben comenzar a evacuar entonces:

Aquellos en casas móviles o viviendas prefabricadas.

Aquellos en áreas bajas propensas a inundaciones.

Aquellos con necesidades médicas especiales como dependencia eléctrica.

Aquellos que viven en las islas barrera, incluidas las áreas desde el Centro Espacial Kennedy hasta las playas del sur y la Isla Merritt.

La evacuación obligatoria debía comenzar inicialmente a las 8 a.m. del domingo. Sin embargo, el camino lento de Dorian ha permitido más tiempo para que los residentes se preparen para un evento importante que aún amenaza el condado de Brevard a partir del martes.

Condado de Palm Beach

La mitad oriental del condado de Palm Beach está ahora bajo una advertencia de tormenta tropical debido al acercamiento del huracán Dorian. Debido a esto, se están ordenando evacuaciones obligatorias para estructuras residenciales en la Zona A y la Zona B en el Condado de Palm Beach, a partir de la 1 p.m. ET de hoy.

La zona A incluye casas móviles, viviendas de calidad inferior y áreas bajas propensas a la entrada de agua.

La Zona B generalmente incluye las islas de barrera, las áreas terrestres al norte y al sur de la entrada de Júpiter y otras áreas vulnerables a las sobretensiones al sur a lo largo del Canal Intracostero hasta la línea del Condado Broward.

Condado de Martin

Los funcionarios del condado de Martin han anunciado evacuaciones obligatorias antes del huracán Dorian a partir de la 1 p.m. ET. La evacuación se aplica a:

Residencias en las islas barrera (Isla Hutchinson e Isla Júpiter).

Sewall Point.

Casas prefabricadas / móviles.

Viviendas en zonas bajas.

EVACUACIONES VOLUNTARIAS

La oficina del gobernador Ron DeSantis dijo que estos condados están bajo órdenes de evacuación voluntaria:

Condado de Osceola, Condado de Palm Beach, Condado de Glades, Condado de Hendry, Condado de Indian River.

POSIBLES EVACUACIONES

Condado de Volusia

George Recktenwald, gerente del condado, y el director de gestión de emergencias Jim Judge proporcionaron actualizaciones sobre el movimiento del huracán Dorian y los preparativos del condado de Volusia durante una conferencia de prensa el sábado.

Se pueden ordenar evacuaciones obligatorias el lunes. Esta orden será para residentes que viven en la playa, en áreas bajas y casas rodantes en todo el condado de Volusia.

11:21 AM ET

Partes de la Florida ahora están bajo vigilancia de huracanes.

Según el Centro Nacional de Huracanes, se emitió una alerta de huracán para la costa este de Florida desde el norte de Deerfield Beach hasta la línea del condado de Volusia / Brevard.

Recuerda: la ruta oficial desde el centro no significa que Dorian toque tierra en Florida, pero se acercará lo suficiente como para llevar vientos huracanados a partes del estado.

Aquí hay una lista completa de los tiempos y advertencias vigentes para la tormenta:

Una advertencia de huracán está vigente para el noroeste de Bahamas, excluyendo la isla de Andros

Las alertas de huracán están vigentes para Andros Island y North of Deerfield Beach hasta Volusia / Brevard County Line en Florida

Se está aplicando una alerta de tormenta para el norte de Deerfield Beach hasta la línea Volusia / Brevard County.

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para North of Deerfield Beach hasta Sebastian Inlet

Las alertas de tormenta tropical están vigentes desde el norte de Golden Beach hasta Deerfield Beach y Lake Okeechobee en Florida.

11:10 AM ET

El Centro Espacial Kennedy de Florida está cerrado

La gente visita el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy cuando se acerca el huracán Dorian este viernes. (Crédito: Mark Wilson / Getty Images)

El Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, está actualmente cerrado a los visitantes y permanecerá cerrado el lunes.

El centro anticipa que permanecerá cerrado el martes.

” Durante este cierre, los visitantes no podrán ingresar a terrenos complejos de visitantes”, dijo un comunicado del centro.

11:05 AM ET

Estas partes del condado de Martin están bajo órdenes de evacuación

Los funcionarios del condado de Martin han anunciado evacuaciones obligatorias antes del huracán Dorian a partir de la 1 p.m. ET de este domingo, cuando el condado abre refugios.

Se insta a los residentes a seguir la orden de evacuación, exhortó el condado en un comunicado de prensa. Se pueden identificar áreas de evacuación adicionales si las condiciones cambian.

También se alienta a los residentes a considerar otras opciones antes de decidir ir a un refugio.

“Debido a los cambios de ayer, nos pareció mejor, hoy se ve peor”, dijo Michele Jones, directora de Manejo de Emergencias del Condado de Martin.

El agua se cerrará a las 10 am ET del lunes para proteger la infraestructura de la isla, dijo Jones.

La evacuación se aplica a:

Residencias en las islas barrera (Isla Hutchinson e Isla Júpiter)

Punto de Sewall

Casas prefabricadas / móviles

Viviendas en zonas bajas

11:02 AM ET

Dorian es el huracán más fuerte en los registros modernos que amenaza el noroeste de Bahamas

El huracán Dorian tiene una velocidad del viento de 180 millas por hora (unos 289 kilómetros por hora), lo que lo convierte en el huracán más fuerte en los registros modernos para el noroeste de Bahamas, dijo el Centro Nacional de Huracanes en su aviso a las 11 a.m. ET.

La tormenta tiene ráfagas de hasta 220 millas por hora (unos 354 kilómetros por hora.

“Las condiciones catastróficas” están ocurriendo en las islas Abacos, dijo el centro.

Además, se emitió una alerta de huracán para la costa este de Florida desde el norte de Deerfield Beach hasta la línea del condado de Volusia / Brevard.

Aquí está la más reciente ruta prevista para Dorian:

10:59 AM ET

Tres estadísticas que muestran el poder del huracán Dorian

El huracán Dorian es una tormenta peligrosa de categoría 5. Aquí hay un vistazo sobre lo poderoso que es:

Con vientos máximos de 175 millas por hora (unos 281 kilómetros por hora), el huracán Dorian es la tormenta más fuerte en cualquier parte del planeta este año.

Dorian es la tormenta más fuerte que jamás haya ocurrido en el norte de Bahamas, y es solo la segunda tormenta de categoría 5 que golpea en cualquier lugar de las Bahamas. El huracán Andrew en 1992 fue el otro.

El fortalecimiento de Dorian en una categoría 5 significa que por cuatro años seguidos haya habido un huracán de categoría 5 en la cuenca del Atlántico, el primer caso desde que comenzaron las mediciones satelitales confiables en la década de 1960.

10:53 AM ET

Partes del condado de Indian River estarán bajo evacuaciones obligatorias el lunes

El lunes se emitirán evacuaciones obligatorias para todos los residentes y visitantes al este de la autopista US Highway 1 en el condado de Indian River, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Indian River en un comunicado de prensa.

Se insta a los residentes a continuar los preparativos, ya que Dorian se ha mudado al oeste. Aún se pronostica que el centro de la tormenta permanecerá en alta mar, pero se acercará al centro este de Florida de lunes a miércoles, agregó la oficina del alguacil.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical son probables a lo largo de la costa. Los refugios públicos están preparados para abrir mañana, incluidos los de necesidades especiales y los lugares que admiten mascotas. Las ubicaciones de los refugios y los horarios de apertura se anunciarán mañana por la mañana.

10:44 AM ET

Senador de Florida a los residentes: “Primero debe cuidarse”

Rick Scott, senador de Florida, instó a los residentes de su estado a prestar atención a las órdenes de evacuación a medida que se acerca el huracán Dorian.

“Hay un buen manejo de emergencias en el estado, a nivel local”, dijo en CNN. “Pero primero deben cuidarse. Y si deciden no evacuar cuando se lo pidan, o si esperan, ese es realmente el riesgo”.

Scott agregó que ha estado en contacto con la Casa Blanca.

“Estuve en FEMA ayer, volveré allí hoy con el presidente Trump. Me han dicho que tendrán los recursos. En mis desastres en Florida, siempre se han presentado y han hecho su trabajo. FEMA ha hecho un buen trabajo “, dijo.

10:36 AM ET

Órdenes de evacuación emitidas en el condado de Palm Beach

Se han ordenado evacuaciones obligatorias para el condado de Palm Beach debido a que se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical del huracán Dorian golpeen el área en 36 horas. Las estructuras residenciales en las zonas A y B deben ser evacuadas a partir de la 1 p.m. ET, informó el condado de Palm Beach en un comunicado de prensa.

La zona A incluye casas móviles, viviendas de calidad inferior y áreas bajas propensas a la entrada de agua. La zona B generalmente incluye las islas de barrera, las áreas terrestres al norte y al sur de la entrada de Júpiter y otras áreas vulnerables a las sobretensiones al sur a lo largo de la vía fluvial intracostera hasta la línea del condado de Broward, dijo el condado.

La mayor parte del condado de Palm Beach no está siendo evacuada y los residentes deben refugiarse dentro del condado si es posible. Con la naturaleza impredecible del huracán Dorian, no se recomienda evacuar al norte.

A la 1 p.m. ET de hoy, el condado de Palm Beach abrirá siete refugios para la población general, así como el refugio para necesidades especiales en el Recinto Ferial del Sur de Florida y el refugio que admite mascotas en el Centro de Recreación West Boynton.

Los siete refugios de población general son:

Dra. Mary McLeod Bethune Elem. Escuela, 1501 Avenue U, Riviera Beach

Independence Middle School, 4001 Greenway Dr., Júpiter

Escuela Intermedia Lakeshore, 425 W Canal St N, Belle Glade

Escuela secundaria de Pahokee, 850 Larrimore Rd, Pahokee

Escuela secundaria de Palm Beach Gardens, 4245 Holly Dr., Palm Beach Gardens

Escuela secundaria central de Palm Beach, 8499 Forest Hill Blvd, Wellington

Escuela secundaria Park Vista, 7900 Jog Rd, Lake Worth

El refugio para necesidades especiales se encuentra en 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach. Si estás registrado, deberías haber recibido una notificación. El refugio que admite mascotas se encuentra en 6000 Northtree Boulevard, Lake Worth.

Para obtener más información sobre los refugios y otra información sobre el huracán, los residentes pueden visitar www.pbcgov.com/dem.

8:48 AM ET

El huracán Dorian es la tormenta más fuerte del planeta este año

Dorian continúa intensificándose y los vientos máximos ahora son de hasta 175 mph (unos 281 km/h), según los datos de los aviones Hurricane Hunter que vuelan a través de la tormenta.

Esto hace que el huracán Dorian sea la tormenta más fuerte en cualquier parte del planeta este año.

“La pared del ojo del catastrófico huracán Dorian está llegando actualmente a las islas Abaco”, dijo el NHC en una actualización especial a las 9:30 a.m. “Esta es una situación que pone en peligro la vida”.

8:43 AM ET

¿Dorian afectará los viajes del Día del Trabajo?

Las aerolíneas han estado emitiendo exenciones durante varios días a los viajeros que se dirigen a destinos en el camino proyectado de la tormenta. Esto les permitiría cambiar sus vuelos o viajar a un destino diferente.

American Airlines, Delta Air Lines, Southwest, JetBlue, Spirit, United y Frontier han ofrecido exenciones en las tarifas de cambio de itinerarios en destinos potencialmente afectados.

Es probable que se agreguen más destinos en Georgia y las Carolinas a los avisos de las aerolíneas a medida que la tormenta avanza hacia el norte.

Hasta el sábado por la mañana, las aerolíneas habían cancelado alrededor de 200 vuelos del sábado hacia / desde / dentro de los Estados Unidos y alrededor de 200 vuelos el domingo, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.com.

El Aeropuerto Internacional de Orlando dejará de operar a las 2 am.. del lunes, hora local, según un comunicado oficial del aeropuerto.

8:31 AM ET

Las 5 categorías de huracanes explicadas

Los meteorólogos usan la escala de viento de huracanes Saffir Simpson para medir la fuerza de un huracán. La escala también estima el daño potencial a la propiedad.

Las tormentas que alcanzan la categoría 3 y superiores se consideran huracanes sustanciales “debido a su potencial de pérdida de vidas y daños significativos”, escribe el Centro Nacional de Huracanes.

El sistema divide las tormentas en cinco categorías:

Categoría 1 : Vientos de 74 a 95 millas por hora o de 119 a 153 km/h (daño menor)

Categoría 2 : Vientos de 96 a 110 millas por hora o de 154 a 177 a km/h (Daño extenso – Puede arrancar árboles y romper ventanas)

Categoría 3 : Vientos de 111 a 129 millas por hora o de 178 a 208 km/h (devastador: puede romper ventanas y puertas)

Categoría 4 : Vientos de 130 a 156 millas por hora o de 209 a 251 km/h (Daño catastrófico – Puede arrancar techos)

Categoría 5 : Vientos de 157 millas por hora o más (lo peor y puede nivelar casas y destruir edificios)

8:27 AM ET

Esto es lo que se espera que haga el huracán Dorian a medida que se acerca a tierra

(Crédito: Mark Wilson/Getty Images)

DOMINGO

Es posible que toque tierra en las islas del norte de Bahamas como huracán de categoría 5.

Las condiciones de huracán llegan y azotan continuamente las islas Abaco y Gran Bahama.

El avance de la tormenta probablemente se desacelera hasta casi arrastrarse por el norte de Bahamas.

La marejada ciclónica que amenaza la vida, los vientos huracanados y las fuertes lluvias golpearán estas islas del norte.

LUNES

Dorian se arrastra hacia la costa este de Florida.

Las condiciones de huracán son probables para cualquier persona dentro de 30 millas (48 kilómetros) del centro de la tormenta.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical probablemente lleguen a lo largo de la costa de Florida.

Continúa lloviendo en el noroeste de Bahamas, donde se espera que caigan hasta 12 a 24 pulgadas de lluvia (30 a 60 cm), con cantidades aisladas de 30 pulgadas.

MARTES

Que Dorian llegue a tierra sigue siendo una posibilidad clara en Florida, ya que algunos modelos de pronóstico han cambiado de nuevo hacia el oeste.

La tormenta gira hacia el norte y avanza por la costa de Florida o más probablemente en altamar y a lo largo de la costa.

MIÉRCOLES

La tormenta continúa produciendo vientos huracanados a medida que avanza hacia el norte con un pronóstico más débil.

Existe un riesgo cada vez mayor de vientos fuertes y tormentas peligrosas a lo largo de las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Las lluvias de inundación continúan desde el sur de Florida hasta Georgia.

Acercamiento más cercano a Georgia y no fuera del alcance de la posibilidad de tocar tierra.