Huracán Dorian destruye lo que consigue en Canadá (Videos)

El huracán Dorian abandonó a Carolina del Norte y comenzó a golpear la parte sur de Canadá con vientos de hasta 155 kilómetros por hora.

Las primeras imágenes de su llegada muestran los graves daños materiales causados. Los fuertes vientos azotaron las calles de la ciudad de Halifax, provincia de Nueva Escocia.

Una de las grabaciones viralizadas captó el momento en que una fuerte ráfaga de viento derribó una grúa. La pesada máquina cayó sobre el techo de un edificio residencial de varias plantas.

Este sábado, más de 300.000 personas en Halifax se quedaron sin electricidad. Las empresas locales adelantaron su hora de cierre, informó la agencia de noticias AP. Las autoridades recomiendan a los residentes a no dejar en sus patios objetos pesados. Tales objetos pueden «convertirse en proyectiles» si los vientos se vuelven más severos.

El huracán Dorian se acercó a las costas canadienses en forma de tormenta de categoría 2. Según la última información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Los expertos sostienen que el huracán perdió las características de ciclón tropical. Tendrá impactos significativos en partes del este de Canadá la noche de este sábado y el domingo.

https://twitter.com/pluvaltamira/status/1170483910347829248?s=20

La agencia también advirtió de la posibilidad de que se registren mareas de tempestad al este de Nueva Escocia. También en partes del golfo de San Lorenzo y en el suroeste de Terranova.

Los organismos de emergencia emitieron alerta por huracán en toda Nueva Escocia. Advirtieron que su llegada podría venir acompañada de hasta 12 metros de altura.

WATCH: Video from inside an apartment building in Halifax, Canada, that was hit by a crane as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/D8pENsbZCI

— BNO News (@BNONews) September 7, 2019