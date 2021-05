El ibuprofeno no aumenta riesgo de muerte en pacientes con covid

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el popular ibuprofeno no aumentan el riesgo de muerte ni agravan el estado de pacientes con covid-19, según constata un amplio estudio publicado este viernes 7 de mayo por The Lancet.

Los autores de esta investigación, desarrollada entre más de 72.000 personas hospitalizadas en el Reino Unido; recomiendan, en consecuencia, que se sigan prescribiendo estos medicamentos «de la misma manera que se hacía antes de la pandemia de coronavirus».

Al principio de esta crisis sanitaria, recuerdan en un comunicado, surgió un debate sobre la posibilidad de que los AINEs; comunes para tratar artritis reumática u osteoporosis, tuviesen un impacto negativo en pacientes con covid.

Los expertos, integrados en un consorcio internacional de investigación (ISARIC CCP-UK); destacan que este estudio presenta «evidencias claras» que demuestran que el «uso continuado» de estos fármacos en personas hospitalizadas es «seguro».

Sus resultados precisan que el 30,4% de enfermos de covid a los que se administró AINEs antes de su hospitalización (1.279 de un total de 4.211) falleció, una tasa de mortalidad similar a la de aquellos pacientes (21.256 de 67.968) que no tomaron estos medicamentos, que se situó en el 31,3%.

En pacientes con enfermedades reumatológicas, el uso de AINEs tampoco provocó un aumento de la mortalidad; agregan los expertos.

«Los AINEs se usan habitualmente en todo el mundo para tratar a gente con diferentes afecciones, desde dolores y molestias leves hasta cuadros crónicos como la artritis y enfermedades cardiovasculares; Mucha gente depende de estos para poder llevar una vida normal», explica en la nota el principal autor del estudio Ewen Harrison, de la Universidad de Edimburgo.

Los expertos recuerdan que el ibuprofeno es el AINE más usado en el Reino Unido; por lo que advierten de que no «está claro» si estos resultados se pueden extrapolar a otros países donde otros antiinflamatorios no esteroideos son más populares.

