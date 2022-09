Swiatek se corona en Nueva York y Alcaraz-Ruud por doble cita histórica (+ vídeo)

Compartir

El lanzador Roniel Raudes es tercer importado de Navegantes del Magallanes, para la temporada 2022-

2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Raudes nativo de Nicaragua, actualmente está viendo acción en la Liga del Atlántico (una de las ligas

independientes de Estados Unidos de mayor nivel) con el York Revolution; en 24 juegos lanzados

(todos como relevista) acumula 24.2 innings de trabajo, con 2.19 de efectividad, solo ha dado seis

boletos y ha ponchado a 30 bateadores, con un WHIP de 0.85.

“Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me está dando y por mantenerme

ahora mismo sano. Me siento muy contento de ir a Venezuela y de jugar con uno de los mejores

equipos de ese país. Trataré de llegar y competir, de hacer el trabajo”, expresó Raudes vía telefónica a prensa nauta.

Roniel Raudes es tercer importado de Magallanes

El derecho de 24 años de edad fue firmado originalmente por los Medias Rojas de Boston en el 2015,

cuando tenía 17 años de edad; en su paso de cuatro años por las granjas de los petirrojos dejó marca

24-21, con una efectividad vitalicia de 3.76 en 73 apariciones, 72 de ellas como iniciador, con 95

boletos y 313 ponches 357.0 entradas acumuladas, siendo la Liga de Carolina de Clase A Avanzada, la

categoría de mayor nivel en la que estuvo.

No obstante, y a pesar de tener antecedentes como buen abridor en ligas menores; el plan con la

gerencia turca es que su labor sea desde el bullpen.

“Hablé con él (Luis Blasini) y me dijo que necesitaban un pitcher de fondo, así como yo en el relevo,

entonces estaré desde cualquier inning disponible para hacer el trabajo, en cualquier situación de

juego que ellos quieran utilizarme”; explicó el nicaragüense.

Primera incursión

Será la primera vez que Raudes vea acción en el beisbol invernal del caribe; luego de estar inactivo

desde el 2018 y reaparecer en este 2022 debido a diversos problemas de salud.

“Prácticamente nadie sabe, pero a mí me dejaron libre fue este año, no en el 2018. Lo que ocurrió fue

que en el 2018 tuve una lesión, en el 2019 tuve una Tommy John, en el 2020 fue la pandemia y en el

2021 tuve una enfermedad estomacal que me dio mucha depresión y mucha ansiedad, pasé todo ese

año enfermo. Pero siempre le agradezco a Boston por motivarme, por tenerme allí y siempre

creyeron en mí, pero lamentablemente estos últimos años no estuve bien de salud, algo que gracias a

Dios ya superé y ahora estoy demostrando de lo que soy capaz de hacer”; reveló el joven

serpentinero.

Desde el primer día

Raudes estará desde el primer día de la temporada con la nave y se reportará a las practicas del equipo

luego de su participación con Nicaragua en los clasificatorios al Clásico Mundial de Beisbol 2023; que se

disputarán en Panamá del 30 de septiembre al 5 de octubre.

“Si Dios quiere voy primero al preclásico mundial con mi selección de Nicaragua y luego estaría

llegando allá una semana antes de que inicie la liga. Lo bueno es que voy a llegar listo para trabajar,

me gusta llegar 100 por ciento en condiciones para competir”; dijo el diestro que de acuerdo a sus

declaraciones, tiene en su repertorio de pitcheos recta, curva, cutter y slider, considerándose un

lanzador que le gusta atacar la zona de strike.

De esta manera, Raudes se une a los bateadores cubanos Lázaro Hernández y Yoel Yanqui como los

importados anunciados hasta ahora por la gerencia naviera para la venidera zafra de la LVBP.

ACN/MAS/Prensa Magallanes

