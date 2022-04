Iga Swiatek es ahora la número 1 del ránking mundial tras vencer a Osaka

Compartir

La polaca Iga Swiatek, que será número 1 del ránking mundial a partir del lunes, tras vencer este sábado 6-4 y 6-0 a la japonesa Naomi Osaka en el torneo de Miami.

De ésta manera, conquistó el primer título de su carrera en ésta competición, y se convirtió en la primera jugadora capaz de ganar los tres primeros torneos WTA 1.000 del año.

Específicamente, sumó el triunfo de Miami, al de hace dos semanas en Indian Wells y al de Doha.

Tras su victoria, la jugadora polaca, que luce una racha de 17 victorias consecutivas en este 2022, se vengó de la derrota que había sufrido en 2019; la cual fue contra Osaka en Toronto.

Ahora, triunfó en el Hard Rock Stadium de Miami en una hora y 19 minutos.

Iga Swiatek la número 1 del ránking mundial

Respecto a las claves para sus victorias, la tenista enfatizó que “Me he mantenido concentrada y tranquila porque sabía que tenía un trabajo que hacer. Aunque era la final, lo traté como un partido más. Creo que fue lo mejor que pude hacer, no quise ponerme demasiada presión a mí misma».

En ese sentido agregó, que «Juego mi mejor tenis cuando no miro el marcador y cuando trato cada punto de la misma manera. Necesitaba mantenerme disciplinada y concentrada en el juego, no permitirme pensar en otras cosas. Al final sentí alivio. Me sorprende que haya sido capaz de sacar todos estos partidos adelante. Tuve muchas dudas a lo largo de este torneo”.

Vencedora en Miami

Declaró tas terminar el torneo de Miami, que “Sigo siendo la misma persona, la misma Iga. Quiero mantenerme así. Mis grandes ídolos siguieron igual. No quiero que el éxito me cambie de una forma negativa. Obviamente, me da mucha confianza y satisfacción».

De igual manera, comentó que en estas semanas ha aprendido mucho sobre si misma. «Sé que puedo seguir adelante y que no necesito sentirme al 100% en los puntos para ganar partidos; contra grandes jugadoras. Ahora puedo confiar en mí misma un poco más. He usado esa racha de victorias para ganar confianza, también el ranking. Antes llegaba a sentir que el ranking me podía perjudicar mentalmente, sentía el peso. Esta vez trabajé en eso y fue mucho mejor».

