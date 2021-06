¡Sacrilegio! Iglesia del Zulia fue víctima de vandalismo

Un grupo de delincuentes aún sin identificar por las autoridades, ejecutaron actos de vandalismo en la iglesia Palmarejo, en el municipio Santa Rita, del estado Zulia.

Fue poco después del mediodía de éste sábado 19 de junio, que el periodista de la región Lennin Danieri, reportó mediante su cuenta en Twitter; que personas desconocidas hasta el momento; entraron al templo católico con el fin de hurtar bienes del lugar.

De hecho, intentaron ingresar al área donde se coloca el «Santísimo» pero al no poder llevarse los objetos o reliquias de La Virgen del lugar; decidieron destruir los que se encontraron en el camino.

El vandalismo a la iglesia del Zulia, incluye desde las sillas, imágenes de yeso, descoraciones de la iglesia y más.

SACRILEGIO

Personas no identificadas entraron a una iglesia y la vandalizaron, no pudieron entrar al Santisimo y no tocaron La Virgen, lo demás lo sacaron y destruyeron. Se perdió el respeto. Iglesia Palmarejo municipio Santa Rita #Zulia #Venezuela pic.twitter.com/B8jPkQHppU

— Lenin Danieri D (@LDanieri) June 19, 2021