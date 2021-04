¡Impactante! Timelapse de Google Earth muestra cambios de la Tierra en 37 años

La líder del proyecto Ingenuity, MiMi Aung, exclamó ¡Es real! cuando el helicóptero realizó el primer vuelo controlado de una aeronave en otro planeta, en Marte.

En ese momento de éxito de la misión, Aung expresó que «ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta».

De hecho, desde el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California su entusiasmo afloró, puesto que la pequeña aeronave no tripulada de la NASA; sobrevoló con éxito la superficie de Marte.

Fue así, que la agencia especial recordó que Ingenuity llegó a Marte dentro del vehículo explorador Perseverance; el cual aterrizó en febrero, en el cráter Jezero del planeta rojo.

Respecto al primer vuelo de Ingenuity en Marte, detallaron que duró menos de un minuto, aunque no será el primero ni el único; que realizará el equipo de la NASA. Anunció, que habrá más en los próximos días.

https://twitter.com/NASA/status/1384098512984363014?s=20

En cuanto a la hazaña histórica, Aung comparó el vuelo de Ingenuity en Marte con el primer vuelo que lograron los hermanos Wright en 1903.

En ese año Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo de un avión controlado y motorizado pero en la Tierra. «De hecho, Ingenuity lleva un pequeño recorte de tela de una de las alas del Flyer 1, el avión que logró ese vuelo en Kitty Hawk, Carolina del Norte».

Es así, como han pasado más de 117 años y el humano ha avanzado en inteligencia tecnológica, cuando éste dron se elevó cerca de tres metros; hizo algunos giros, desplazamientos y luego aterrizó.

«En total, fueron casi 40 segundos de vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje. Y puede no parecer gran cosa, pero volar en Marte no es fácil. Su atmósfera es muy delgada, tiene solo el 1% de la densidad de la terrestre», explicó la líder del proyecto.

Por las razones antes mencionadas, Ingenuity se fabricó para que fuera «extremadamente liviano» y con la capacidad; de mover sus aspas rápidamentea más de 2.500 revoluciones por minuto.

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

De acuerdo a lo reseñado por el equipo que llevó a cabo la misión de la Nasa, en una imagen de la cámara de navegación; se pudo observar desde la tierra su sombra cuando estaba aterrizando.

Asimismo, Perseverance pudo grabar unos pocos fragmentos de video del vuelo, a 65 metros de distancia. Es decir, que las próximas imágenes y videos se podrán ver pronto.

Ante éste logro con el primer vuelo de Ingenuity sobre Marte, la NASA anunció que la «pista de aterrizaje» en Jezero donde Perseverance dejó a Ingenuity; llevará por nombre «Campo de los hermanos Wright».

"I don't think I can ever stop watching it…" #MarsHelicopter project manager MiMi Aung talks about how Ingenuity flew just the way they had expected it to fly. See the hi-res video. pic.twitter.com/cBoCzSlpZB

— NASA (@NASA) April 19, 2021