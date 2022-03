INAC anunció que continúan las restricciones de vuelos internacionales

Compartir

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) anunció ayer jueves que continúan las restricciones de vuelos internacionales debido a la pandemia del Covid-19.

A través de un comunicado publicado en Twitter, el INAC precisó que se mantienen las rutas autorizadas por el Ejecutivo para el traslado de pasajeros; carga y correo que son: Turquía, México, España, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba y Portugal.

“El INAC cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional; informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C0261/22 y A0109/22”, reza parte del texto.

Por último, el instituto recordó y exhortó a las agencias de viajes no ofrecer boletos con rutas distintas a las aprobadas. Asimismo, recalcó a los pasajeros no adquirir pasajes a destinos no autorizados.

#Comunicado || El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C0261/22 y A0109/22. pic.twitter.com/Mu9IAmE0px — Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) March 10, 2022

Con información: ACN/FinanzasDigital/Foto: Cortesía

No deje de leer:

OPS da a conocer porcentaje de venezolanos con dos dosis de covid

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN