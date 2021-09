Inaugurado nacional de softbol femenino en Naguanagua

Esta vez perdió Reales ante Atléticos, pero Salvador Pérez llegó a 44 jonrones en campaña regular; en la caída de Kansas City ante Oakland 12-10.

Un desafió donde la «realeza» tomó ventaja 1-0 en el cierre del primer tramo; al siguiente inning en venezolano Elvis Andrus, sonó sencillo al jardín izquierdo para engomar a dos de sus compañeros y voltear la pizarra 2-1.

Atlético amplió el marcado 4-1, con una en el tercero producto del cohete productor de Mark Canha; en la siguiente entrada Matt Olson se la sacó por la pradera Izquierda al lanzador venezolano Carlos Hernández, con Elvis Andrus a bordo para el 5-1.

Reales se acercó con un par en la parte baja del cuarto episodio, tras el rodado de Adalberto Mondesí, con las bases llenas que solo forzó un out y Salvador Pérez anotó desde la antesala; Hanser Alberto trajó la cuarta con hit.

Ambas novenas no paraban de batear (dieron entre las dos 35 indiscutibles); Atléticos fabricó otras tres en el quinto inning, que amplió la ventaja 8-4.

Llegó otro turno para el receptor carabobeñoo Salvador Pérez, quien en cuenta de un strike se la desapareció por el jardín central al abridor zurdo Sean Manaea; siendo al segundo sinistro que se la botá en juego corrido, si recordamos que el martes se la voló a su compatriota Yusmeiro Petit.

Su jonrón 44 dejó atrás la marca para un careta latino en Grandes Ligas en una temporada, que estaba en poder del puertorriqueño Javi López; se colocó a uno de la marca para un receptor en una campaña que la lidera desde 1970, cuando jugó en la famosa «Maquinaria Roja» Johnny Bench.

En la parte alte del séptimo, Oakland fabricó cuatro para completar la docena; Reales buscó la remonrada con tres en el octavo; con una fletada del criollo Edward Olivares y el mismo impulsó otra en el noveno con rodado.

Por Atléticos, el venezolano Elvis Andrus de 5-4, doble (25), dos anotadas, dos producidas (36).

Por Reales, los criollos Salvador Pérez de 4-2, jonrón (44), dos anotadas, producida (110); Edward Olivares de 5-2, doble (2), anotada, dos impulsadas; Carlos Hernández lanzó 4.0 innngs, recibió nueve imparables, siete carreras, dio cuatro boletos, ponchó a tres y perdió (6-2).

