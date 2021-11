Sube el telón de I Juegos Panamericanos Junior con Venezuela presente (+ vídeo)

Compartir

Inaugurados I Juegos Panamericanos Junior, en estadio «Pascual Guerrero» de la ciudad de Cali, Colombia, cuando los jóvenes atletas locales Juan Manuel Morales y Valeria Cabezas encendieron el fuego; mientras que el tricolor venezolano lo ondearon la carabobeña Katherin Echandia y el beisbolista guaireño Luisángel Acuña portaron el tricolor patrio.

Fue una bocanada que hizo honor al lema de esta edición inicial que irá hasta el próximo 5 de diciembre: «Vuela alto, el mundo es tuyo».

Y es que la inauguración se vivió en una noche lluviosa; una noche de clima atípico para una ciudad del pacífico en la que el sol siempre arde y sube la temperatura del cuerpo y del alma.

Pero Cali voló alto este jueves 25 de noviembre y llenó de color, música y juventud; la noche panamericana que fue tomando el calor digno de las justas a punta de pop, salsa, música de nuestra América indígena y la música del Pacífico colombiano.

Inaugurados I Juegos Panamericanos Junior. Antes de que el fuego encendiera los Juegos, Cali recibió a las delegaciones de los 41 países participantes en los Primeros Juegos Panamericanos Junior.

Venezuela participa con 192 atletas, repartidos en 33 modalidades deportivas; informó el periodista Alan Muro, en su cuenta de Twitter (@il_alan).

Al ritmo de cada país

Fue a ritmo de la música característica de cada nación, fue un saludo que bajaba desde las tribunas del estadio Pascual Guerrero hasta los jóvenes que portaban los estandartes de cada país.

Abrió el desfile de delegaciones Argentina con la música de la banda Soda Stereo en el fondo; la gente celebró a los gauchos que se aparecieron con un gran número de deportistas.

Los siguió un corto grupo de tres deportistas de Antigua y Barbuda que no se quisieron perder la fiesta y en adelante el ambiente se fue calentando cuando los cubanos ingresaron al escenario a ritmo de Celia Cruz- la primera puesta en pie del público-; los estadounidenses a ritmo de Bruce Springsteen y su «Born in the USA», los venezolanos y su música llanera y el delirio que produjo la Pollera Colorá de Colombia, -la segunda ovación de pie del público-.

Fue el momento para que el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y el ministro del Deporte de Colombia, Guillermo Herrera dieran apertura a los juegos. «Gracias por hacer posible esta gran fiesta del deporte, gracias Colombia»; dijo Ilic al abrir los Juegos.

La salsa caleña se tomó los juegos

Fue una marea de jóvenes bailarines, de las más de cien escuelas de salsa de Cali, la que llenó la pista formada en el Pascual Guerrero y a puro «Cali Pachanguero» puso a temblar el estadio.

Al cierre, los artistas colombianos Fanny Lu, Andy Caicedo, Herencia de Timbiquí y Willy García; hicieron la fiesta de deportistas, periodistas y el público que llenó el escenario bajo las medidas anticovid que la organización Panam Sports propuso.

Ya respiran solos…

El acto le dio la bienvenida a las delegaciones de los 41 países participantes y a los más de 3.500 deportistas provenientes de todos los rincones de América; que entre los 14 y 22 años competirán en 39 disciplinas de un certamen que tendrá sedes alternas en las vecinas ciudades de Buga, Yumbo, Calima-Darien, Jamundí y Palmira, así como en la caribeña de Barranquilla.

Elegida el 27 de marzo de 2019 para organizar la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior, Cali superó a las candidaturas de Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador).

Hendrix Hinestroza, compositor y cantante de ‘Por Nosotros’, canción oficial de los Juegos; protagonizó también la noche con el segmento urbano del show acompañado de la agrupación Cali Flow.

Finalmente, la llama ingresó al estadio siendo portada por el atleta de los Sextos Juegos Panamericanos de Cali 1971; Jaime Aparicio, acompañado de Sebastián Aparicio Estrada, Pedro Grajales, Elsy Rivas, Ana Cecilia Maquilón, Ayda Ortiz, Eucaris Caicedo y Juana Mosquera, para llegarle por último a los encargados de encender el pebetero del fuego panamericano, los jóvenes caleños Juan Manuel Morales y Valeria Cabezas.

Cuba gana primera dorada y Venezuela cuarta

Cuba abrió el cuadro de medallas doradas, al ganar con el equipo mixto de clavados encabezada por la campeona Centroamericana y del Caribe 2018 Anisley García, junto a los muchachos Laydel Domínguez, Carlos Daniel Ramos y Luis Cañabate; en evento realizado en el Complejo Acuático Hernando Botero, en la ciudad de Cali.

Los cubanos obtuvieron puntuación de los jueces de 471.2, relegando a la favorita escuadra de México al segundo lugar (468.35) y a Estados Unidos (417.1) al tercer escaño.

La delegación criolla, conformada por Dhavgely Mendoza, Henyerli Toyo, Valentina Rojas, Jesús González, Juan Travieso y Aiwerson Castellanos quedó en el sexto puesto (322,4 puntos); detrás de Brasil y Canadá.

Delegación venezolana

Clavados (6): Dhavgely Mendoza, Henyerli Toyo, Valentina Rojas, Jesús González, Juan Travieso y Aiwerson Castellanos.

Dhavgely Mendoza, Henyerli Toyo, Valentina Rojas, Jesús González, Juan Travieso y Aiwerson Castellanos. Natación (5): Mayerlyn Escalante. Lismar Lyon. María Yegres. Brayan Chávez y Jorge Otaiza.

Mayerlyn Escalante. Lismar Lyon. María Yegres. Brayan Chávez y Jorge Otaiza. Atletismo (21): Angeli Garrido, Orangy Jiménez, Silennis Vargas, Antonella Creáosla, Genesis Gutiérrez, Fernanda Maita, Camila Hernández, Mairy Piris, Maienger Chirinos, Iraynelly Bravo, Raimari Alborno, Angi Barboza, Nicol Rangel, José Peñalver, Eubrig Maza, Ryan López, Cesar Parra, Armando Bustos, Sebastián López, Ricardo Mireles y Javier Gómez.

Angeli Garrido, Orangy Jiménez, Silennis Vargas, Antonella Creáosla, Genesis Gutiérrez, Fernanda Maita, Camila Hernández, Mairy Piris, Maienger Chirinos, Iraynelly Bravo, Raimari Alborno, Angi Barboza, Nicol Rangel, José Peñalver, Eubrig Maza, Ryan López, Cesar Parra, Armando Bustos, Sebastián López, Ricardo Mireles y Javier Gómez. Bádminton (2): Manuel Quijada y Tiffany Sánchez.

Manuel Quijada y Tiffany Sánchez. Baloncesto 3×3 (4): Asa Acosta, José Bracho, Elian Centeno y Ernesto Hernández.

Asa Acosta, José Bracho, Elian Centeno y Ernesto Hernández. Boxeo (8): Rafael Perdomo, Jeremy Álvarez, Omar José Leoni, Génesis Lozada, Valeria Andrade, Julianis Álvarez, Juangerlis Reinosa y Mayerlis Yriza.

Rafael Perdomo, Jeremy Álvarez, Omar José Leoni, Génesis Lozada, Valeria Andrade, Julianis Álvarez, Juangerlis Reinosa y Mayerlis Yriza. Canotaje (9): Verónica Rivero, Milenca Hernández, Jhonnymar Perfecto, Rafael Cardoza, Jesús Venegas, Daniel Román, Liver Muñóz, Luis Novo y César Iglesias.

Verónica Rivero, Milenca Hernández, Jhonnymar Perfecto, Rafael Cardoza, Jesús Venegas, Daniel Román, Liver Muñóz, Luis Novo y César Iglesias. Ciclismo (12): BMX (3): Karelys Pérez, Erika Garcías y Vladimir Rodríguez. Montaña (2): María Daza y Óscar Ortega. Ruta (3): Katiuska Garcíay Chantal Sambrano y Deivis Materán. Velocidad (4): Yolver Terán, Davinson Molina, Airton Cabral y José Díaz.

BMX (3): Karelys Pérez, Erika Garcías y Vladimir Rodríguez. Montaña (2): María Daza y Óscar Ortega. Ruta (3): Katiuska Garcíay Chantal Sambrano y Deivis Materán. Velocidad (4): Yolver Terán, Davinson Molina, Airton Cabral y José Díaz. Esgrima (6): Crelia Ramos y Hender Medina (sable); Clarismar Farías y José Rodríguez (espada); Anabella Acurero y José Briceño (florete).

Crelia Ramos y Hender Medina (sable); Clarismar Farías y José Rodríguez (espada); Anabella Acurero y José Briceño (florete). Gimnasia (7): Jeriagne Sánchez y Edward Rolin (artística); Isabella Bellizo (rítmica); Rebeca Cordero, Sol Lobo, Sebastián Márquez y Steven Castrillon (trampolín).

Jeriagne Sánchez y Edward Rolin (artística); Isabella Bellizo (rítmica); Rebeca Cordero, Sol Lobo, Sebastián Márquez y Steven Castrillon (trampolín). Judo (7): María Jiménez, Fabiola Díaz, Eliana Aguiar, Amarantha Urdaneta, Juan Díaz, Willis García y Jonheluis Patete.

María Jiménez, Fabiola Díaz, Eliana Aguiar, Amarantha Urdaneta, Juan Díaz, Willis García y Jonheluis Patete. Kárate (4): Alejandro Rivas, Pablo Solano, José Iglesiasy Samuel Catar.

Patinaje (4): Nelly Fernández, Daniela Bustamante, José Rojas y Roberto García.

Nelly Fernández, Daniela Bustamante, José Rojas y Roberto García. Pesas (10): Katherin Echendia, Yasmin Quintero, Rosselyn Uzcátegui, Eliannys Franco, María Rodríguez, Fabian Márquez, Reinner Arango, Richard Ollo, Pedro Diaz y Jesús Álvarez.

Katherin Echendia, Yasmin Quintero, Rosselyn Uzcátegui, Eliannys Franco, María Rodríguez, Fabian Márquez, Reinner Arango, Richard Ollo, Pedro Diaz y Jesús Álvarez. Lucha (14): Yonaiker Martinez. Frangeer Ruiz, Daniel Bello, Juan Díaz, Wilson Lugo, Jami Grueso (greco); Jeanmary Arrioja, Mariana Rojas, Mayra Parra, Astrid Montero, Neirili Banguero, Steven Rodríguez, Carlos Mendoza y Darwin Araujo (libre).

Yonaiker Martinez. Frangeer Ruiz, Daniel Bello, Juan Díaz, Wilson Lugo, Jami Grueso (greco); Jeanmary Arrioja, Mariana Rojas, Mayra Parra, Astrid Montero, Neirili Banguero, Steven Rodríguez, Carlos Mendoza y Darwin Araujo (libre). Pentatlón Moderno (3): Osmaidy Arias, Albert Jonas y Yicxon Pérez.

Osmaidy Arias, Albert Jonas y Yicxon Pérez. Triatlón (2): Karina Clemant y Samuel Piña.

Karina Clemant y Samuel Piña. Remo (10): Lilibeth Gotilla, Luisa Rodríguez, Scarlet Álvarez, Francis Chapín, Vilma Jouedieh, Yendris Vásquez, Kelvin Escorche, Dixon Patiño, Josue Herrera y Yonathan Lezama.

Lilibeth Gotilla, Luisa Rodríguez, Scarlet Álvarez, Francis Chapín, Vilma Jouedieh, Yendris Vásquez, Kelvin Escorche, Dixon Patiño, Josue Herrera y Yonathan Lezama. Squash (2): Alejandro Figuera y Sebastián Araujo.

Alejandro Figuera y Sebastián Araujo. Taekwondo (3): Jocelyn Ríos, Jesuath Pedraza y Anthony Pérez.

Jocelyn Ríos, Jesuath Pedraza y Anthony Pérez. Tenis (5): Daniela Rivera, Isabella Colmenares, Francisco Lamas, Francisco Sinopoli y Isacc Rondón.

Daniela Rivera, Isabella Colmenares, Francisco Lamas, Francisco Sinopoli y Isacc Rondón. Tenis de mesa (2): Camila Obando. Cristina Gómez.

Camila Obando. Cristina Gómez. Tiro deportivo (2): Daleska Gutiérrez y Miguel Ángel Ramos.

Daleska Gutiérrez y Miguel Ángel Ramos. Tiro con arco (2): Genesis Almerón y Luis Vivas.

Genesis Almerón y Luis Vivas. Vela (2): Sabrina Hernandez y Carenys Salazar.

Sabrina Hernandez y Carenys Salazar. Voleibol de playa (2): Daniela González y Yhonnielis Camacho.

Daniela González y Yhonnielis Camacho. Softbol femenino (16).

Beisbol (22).

(Datos: Alan Muro/@il_alan)

https://www.youtube.com/watch?v=DzbUBwHh0C8&feature=youtu.be

