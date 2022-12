Carabobo| Inaugurarán servicio de radioterapias gratuitas en enero de 2023

Compartir

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que en enero del 2023, será inaugurado un servicio de radioterapias totalmente gratuito.

Vía Instagram, Lacava anunció que el Hospital Oncológico “Dr. Miguel Pérez Carreño”, ubicado en Naguanagua; contará con equipos de última tecnología que lo convierten en el más moderno de toda Latinoamérica.

“Hay un aparato de última tecnología que irradia los tumores; las lesiones para reducirlas e inclusive para eliminarlas”, detalló Lacava.

Así mismo, afirmó que “era un compromiso moral que yo en lo particular tenía y no me queda que darle las gracias infinitas a nuestro presidente Nicolás Maduro; por este regalo que le hace a todos los pacientes oncológicos del país”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Lacava (@lacava10oficial)

Servicio de radioterapias en Carabobo

“Se tuvo que hacer malabares para poder concretar la compra de este equipo; por lo que todos ustedes saben, pero al final después de un gigantesco esfuerzo lo logramos y ya está instalado y casi calibrado al 100%”, agregó.

Por último, el mandatario regional, mostró su satisfacción con este logro que beneficiará a los pacientes oncológicos que residen en el estado.

“Estoy muy feliz y orgulloso de esta magna obra muy costosa, por cierto. Ya nuestros pacientes con indicación de sesiones de Radioterapias tendrán el sitio más moderno e impecable de Latinoamérica para que gratuitamente puedan salvar sus vidas”, refirió.

Con información: ACN/Redes

No deje de leer:

Desplegado Plan Especial de Limpieza en calles de Valencia

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN