Incautan droga en aeropuerto de Qatar dos días después de iniciada la Copa del Mundo

Al menos 38 muertos y dos personas heridas dejo un fuerte incendio en una fábrica en la ciudad de Anyang, China, el lunes 21 de noviembre.

De acuerdo a información publicada por la agencia estatal de noticias Xinhua; el siniestro se produjo en las instalaciones de Kaixinda Trading en el distrito de Wenfeng, o “Zona de alta tecnología”.

Comisiones de los bomberos y el equipo de rescate habían concluido las operaciones de salvamento.

Así mismo, se desconoce las causas del suceso, que se encuentra bajo investigación.

A través de vídeos que circulan en las redes sociales; se observa cómo una gran llamarada y columna de humo negro se originaba en el lugar del suceso.

A fire at a factory in the central #Chinese city of Anyang has killed 36 people, left two others missing and sent another two to hospital.

VC: South China Morning Post pic.twitter.com/ebxCy1Udpx

— Koustuv 🇮🇳 🧭 (@srdmk01) November 22, 2022