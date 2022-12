Incendio en Francia deja diez muertos entre ellos cinco niños (+Vídeo)

Un incendio registrado la madrugada de este viernes en un edificio en la ciudad de Lyon en Francia, dejó al menos diez muertos, entre ellos cinco niños.

El siniestro se produjo a eso de las 3 y 15 de la madrugada en un edificio de siete pisos donde, además; 19 personas resultaron heridas, informó la prefectura de Auvernia-Ródano-Alpes en un comunicado publicado por Europa Press.

Así mismo, trascendió que al sitio se trasladaron al menos 170 bomberos y 65 camiones autobombas del Cuerpo de Bomberos.

Tras controlar el fuego, las autoridades francesas contabilizaron la muerte de 10 personas; entre las que se encuentran menores que tenían entre tres y 15 años de edad.

WATCH: #BNNFrance

Ten people were killed in a fire in #VaulxenVelin, in #Lyon's eastern suburbs, including five children.

In addition, fourteen people were injured, with "four in critical condition emergency," according to the prefecture.

*Viewer discretion advised#Incendie pic.twitter.com/lYKNdDc6Bb

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 16, 2022