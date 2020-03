Incendio en galpones del CNE en Fila de Mariche

Un incendio en los galpones del CNE ubicados en la vía Mariche, Municipio Sucre; se desarrolla en estos momentos. Bomberos en el lugar intentando controlar el incendio; pero necesitan el apoyo de cisternas para poder apagar las llamas y evitar su propagación.

Equipos en el lugar requieren el corte de la energía eléctrica en el sector para laborar con seguridad en la extinción del incendio. Hasta los momentos se desconoce cuál fue el origen de ese incendio de gran magnitud en Filas de Mariche.

En peligro todo el parque de máquinas de votación

En los galpones del CNE en Filas de Mariche se encuentra todo el parque de máquinas de votación; y las maletas en donde se almacenan y trasladan las máquinas, las baterías de 12V que sirven de respaldo para fallas eléctricas el día de la elección; y los equipos captahuellas.

Para cada proceso electoral se deben comprar tantas baterías de 12V como máquinas sean desplegadas. En algunos casos es necesario comprar también inversores. También se encuentran las líneas de producción que se usan para programar las máquinas antes de una elección y para auditarlas. En este momento no hay precisión de los equipos (o la cantidad) que resultaron afectados.

Es bueno recordar que aunque el parque de máquinas es superior a 40 mil, el CNE ha venido utilizando (en promedio) solo 25 mil desde 2015. No hay una razón oficial específica para esta decisión. Probablemente algunos estén pensando que el incendio permitirá hacer elecciones manuales.

Inicialmente no se conoce la magnitud del daño, y si el hardware del sistema automatizado ha sido comprometido. Sin embargo, voto manual con el chavismo es lo peor que puede ocurrir.

Un incendio en donde se comprometa significativamente el parque de máquinas; puede servir de excusa a los sectores del chavismo; que llevan años tratando de introducir en Venezuela un sistema de votación con máquinas diferentes a las que se usan desde 2004 (máquinas sin aval electoral).

En esta Venezuela un proceso de votación manual no se puede resumir con un «acta mata voto», sino con un «FAN mata voto». En un hipotético caso de voto manual corresponderá a los militares el traslado de las actas a los centros de cómputo.

ACN/Amigos de la Zona/Prodavinci/Efecto Cocuyo

