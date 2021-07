¡Asfixiante! Canadá enfrenta cerca de 150 incendios por «cúpula de calor»

El edificio Champlain Towers South, en Miami-Dade, parte del cual se vino abajo el pasado 24 de junio con un resultado provisional de 24 muertos, y más de un centenar de desaparecidos, fue demolido totalmente el domingo por la noche. Pasadas las 22.30 horas locales (03.300 GMT del lunes) fueron detonadas las cargas explosivas colocadas en orificios perforados en la estructura de hormigón armado y el edificio de 12 plantas se desplomó por completo.







Demolido edificio derrumbado en Miami

Según informan medios locales, se escucharon hasta seis estallidos sordos que resonaron en las calles vacías. La policía tuvo que desalojar a los curiosos concentrados en las inmediaciones, que querían presenciar la caída del edificio.

El método usado para derribar Champlain Towers South, un edificio de 40 años de antigüedad y con problemas estructurales detectados al menos desde 2018; se llama ‘Energetic Felling’, según anunció la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Del coste del derrumbe, se hizo cargo el estado de Florida.

SEE IT: Eleven days after the Surfside building collapse, the remaining part of the building has been demolished over safety concerns. Here's the view of demolition from the water. https://t.co/RcHzNj4m9z pic.twitter.com/sUSojZHrtp

— CBS4 Miami (@CBSMiami) July 5, 2021