Fatal incendio de un tren de pasajeros deja decenas de muertos y heridos

Al menos 73 personas murieron en Pakistan, cuando un tren de pasajeros que viajaba entre las ciudades de Karachi a Rawalpindi se incendió.

El ministro de Ferrocarriles, Sheikh Rashid Ahmed, dijo que el incendio fue causado por la explosión de un cilindro de gas utilizado por los pasajeros que preparaban el desayuno.

Según los funcionarios citados en los medios locales, muchas de las víctimas murieron al intentar saltar del tren en llamas.

Otras 40 personas han resultaron heridas. Las autoridades dicen que el número de muertos aún puede aumentar.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Rahim Yar Khan, en el sur de la provincia de Punjab.

«Dos cocinas explotaron. Estaban cocinando, tenían aceite [de cocina] que agregaba combustible al fuego», dijo el jeque Rashid Ahmed.

Los pasajeros que traen estufas a los trenes para cocinar comidas en viajes largos son un problema común, afirmó el ministro. Aunque es normal llevar comida a bordo, los cilindros de gas están prohibidos.

Tres vagones resultaron en llamas, de acuerdo a las autoridades, en los cuales viajaban 54 personas en el undécimo vagón y 78 mas en los vagones 12 y 13. La mayoría de estos pasajeros se dirigían a un festival religioso.

El subcomisionado del distrito, Jamil Ahmed, dijo que algunas de las víctimas estaban tan quemadas que no pudieron ser identificadas, y que necesitarían usar ADN para averiguar la identidad de algunos de los fallecidos.

Sin embargo, los informes de la escena de suceso sugieren que los problemas eléctricos podrían haber sido la causa. Según los informes, varios sobrevivientes dijeron que creían que un corto circuito a bordo podría haber sido el culpable.

El primer ministro Imran Khan dijo que estaba «profundamente entristecido por la terrible tragedia» en Twitter, y agregó que había ordenado una «investigación inmediata».

At least 65 people are dead and more than 40 are injured after a huge fire from an exploded gas stove enveloped a train travelling in Pakistan. https://t.co/ajEX2ZIyqT

— The Times (@thetimes) October 31, 2019