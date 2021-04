Estas son las incógnitas que deja la avioneta que cayó al Páramo de Masparro

Tras la información de la avioneta que cayó entre los límites de Barinas y Trujillo, han sido muchas las dudas, por lo que las autoridades de Protección Civil del municipio Boconó, del estado Trujillo ofrecieron detalles del operativo de búsqueda en el páramo Masparro.

Según el director municipal Alejandro Rodríguez, el operativo duró un total de 6 días, pero lo que más sorprendió es que de acuerdo a las declaraciones, es que la avioneta pudo haber caído en el lugar hace dos o tres meses, no hace dos semanas como se tenía estipulado.







Además no han reportado desaparecidos, no se han identificado los dueños y está avioneta no tenía un registro de vuelo, lo que hace su operación de dudosa procedencia.

¿Un vuelo clandestino?

De acuerdo a la información, el vuelo era clandestino, porque se desconoce cuál fue su lugar de salida y la ruta que cumpliría, así como lo que pudo haber transportado y por qué razón, sin embargo, ya todos los altos mandos del gobierno municipal y regional conocen los detalles del caso para continuar con las investigaciones correspondientes.

Chatarra y restos humanos

En el lugar del siniestro, a 3.200 m.s.n.m se encontraron: partes de la aeronave, restos de la cola, partes mecánicas, un ala, algunas piezas hidráulicas, además, restos óseos de una persona, calzado y vestimenta, que permitirán dar con la identidad del fallecido.

También, se observaron las siglas «Cessna» en la avioneta blanca de franjas azules y rojas, lo que permite presumir se trata de un modelo Cessna 182 (avión ligero monomotor de 4 plazas).

Sin embargo, quedan incógnitas: ¿Qué hay detrás de este siniestro? ¿Por qué no se había reportado?, ¿De quién era la avioneta?, ¿Quién era su piloto?, ¿Qué transportaba?.

