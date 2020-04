Indicadores de la debacle económica por coronavirus

Mínimos históricos de movilidad, una fuerte subida del paro y el desmoronamiento de sectores como el turístico ilustran los efectos provocados por la pandemia de SARS-Cov. Aquí se reseñan Indicadores de la debacle económica del coronavirus.

El impacto que la pandemia de SARS-CoV-2 tendrá en la economía mundial se prevé de una dureza sin precedentes en el último siglo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de proyectar que la economía global se contraerá un 3% en 2020, —un 8% en España— en un análisis rodeado de una “incertidumbre extrema” cuyo desenlace dependerá de cómo cada país supere la epidemia.

En tan solo cuatro meses, se ha paralizado a mínimos históricos la movilidad global, se han alcanzado cifras récord de paro y se han desmoronado sectores como el turismo, la hostelería o la aviación. Estos son algunos indicadores que ilustran cómo la crisis del coronavirus ha golpeado a la economía:

Paralización de la movilidad global

15 de marzo – 153.521 vuelos

15 de abril – 74.953 vuelos

Fuente: Flightradar24

La paralización del tráfico aéreo, especialmente de los vuelos comerciales, es una consecuencia directa de la pandemia de coronavirus, que ha confinado a más de un tercio de la población mundial. En los primeros cuatro meses del año, el tráfico mundial ha caído en un 60%, según Eurocontrol. Este descenso ha sido especialmente acusado en la Unión Europea, donde el número de vuelos se ha reducido un 88% de media, de acuerdo con los mismos datos. En España, la reducción es de casi un 95%. También ha afectado la pandemia al tráfico marítimo, que empezó a notar los primeros descensos a finales de enero, especialmente porque China representa un tercio del tráfico mundial de contenedores. De hecho, en los dos primeros meses del año, el comercio internacional del gigante asiático cayó un 9,6% interanual, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas del país.

El tráfico aéreo mundial cae en el primer cuatrimestre de 2020

En España se reducen los vuelos, Los aeropuertos se vacían en Madrid y Barcelona

Caída en abril respecto al año anterior

-60%

-94,2%

-94%

20%

La OMS declara la pandemia

El 9 de enero se registraron 185.552 vuelos; el 15 de abril, 74.953

El 12 de marzo los vuelos disminuyeron en España un 10,5%; el 17, un 43,7%, y desde el 28 de marzo la caída supera el 90%

Caída de vuelos respecto a 2019.

1 de marzo: Madrid-Barajas, 4,4%; Barcelona-El Prat, 0,8; 15 de abril: Barajas, 93%; El Prat, 96%

* Vuelos comerciales de pasajeros, de carga, privados, helicóperos, drones, militares, gubernamentales y sanitarios.

Fuente: Flightradar.

Fuente: Eurocontrol.

El confinamiento de los ciudadanos en sus hogares ha incidido, asimismo, en el tráfico rodado, que ha experimentado un notable descenso, visible a diario en las calles de cualquier ciudad. El pasado viernes, el tráfico en coche particular en Madrid y Barcelona era en torno a un 65% inferior en comparación con un día laboral de febrero. Estas son las últimas imágenes disponibles hoy, 17 de abril.

Madrid

Plaza de Cibeles – Puerta de Alcalá – Plaza de Colón

Barcelona

Ramblas y monumento a Colón -Avenida Diagonal – Maria Cristina – Plaça Urquinaona – Plaça Antonio López

Las calles vacías han influido, a su vez, en la calidad del aire. Según los datos recopilados por Ecologistas en Acción, la media de las emisiones de gases procedentes del tráfico durante el mes de marzo ha sido un 55% inferior a la media de la última época.

Mazazo al empleo

El coronavirus ha tenido un efecto demoledor en el mercado laboral. Desde que se anunció el cierre de los colegios, el pasado 9 de marzo, hasta finales de mes, la Seguridad Social perdió más de 800.000 afiliados, dejando en un total de 19 millones el número de cotizantes. Es el mismo número de personas que dejó de cotizar entre el 2 octubre de 2008 y el 27 febrero de 2009, el periodo considerado como la zona cero de la Gran Recesión provocada por la quiebra Lehman Brothers. El número de desempleados subió en el mismo período en 302.265, según los datos de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Además, 3,5 millones de trabajadores se han visto afectados por un ERTE, el doble que entre 2009 y 2019.

Los efectos del coronavirus disparan el total de desempleados

Nuevos parados en marzo

Descienden los trabajadores en la Seguridad Social

Caída de la afiliación en marzo Respecto al mes anterior

Respecto a febrero (último día del mes)

En febrero se registraron 3.246.047 parados; en marzo, 3.548.312

El aumento en el mes de marzo de más de 300.000 parados es el mayor desde 2010

La media de afiliados de febrero era de 19.250.229; en marzo, 19.006.760

La pérdida de 833.979 empleos es el peor dato de la serie estadística.

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Y si los efectos durante las primeras semanas de confinamiento han sido demoledores, las previsiones no son esperanzadoras. El FMI vaticina que España concluya 2020 con un 20,8% de parados.

Los sectores

Aunque es prematuro calcular las pérdidas económicas que supondrá la pandemia de coronavirus, la comparación con la epidemia de SARS de 2003 vaticina consecuencias demoledoras. Entonces, el virus, que enfermó a más de 8.000 personas y causó la muerte de 774, supuso pérdidas mundiales de entre 35.000 y 50.000 millones de euros, según los distintos análisis. El SARS-CoV-2 ya ha afectado en cuatro meses a más de dos millones de personas y ha causado la muerte de más de 150.000. El turismo, la hostelería, el comercio o la automoción se encuentran entre los sectores más afectados —aunque hay muchos más—. Este es el declive que han sufrido durante la crisis:

La caída del turismo prevista para 2020

Facturación del sector de la hostelería

La venta de coches cae a un nivel nunca registrado

Menor consumo de electricidad que en marzo de 2019

-32,4%

-40%

-69,3%

-4,6%

En el caso de un escenario sin actividad en establecimientos dedicados al turismo entre abril y junio.

Caída prevista tras el cierre de establecimientos.

Matriculación de vehículos en marzo

Facturación prevista para 2020 antes de la crisis sanitaria

6 de abril (segunda semana de paralización de actividades no esenciales)

Mayor descenso de la actividad turística en 2020: Baleares -41%

Bares, restaurantes y alojamientos: 314.000; trabajadores: 1.700.000

Matriculación de turismos. Marzo de 2019: 122.659; marzo de 2020: 37.644

Fuente: Exceltur.

Fuente: Hostelería de España/B&C y EY.

Fuente: Anfac.

Fuente: Red Eléctrica Española (REE).

Trabajo ya ha anunciado que estudia aumentar los ERTE de fuerza mayor en los sectores más afectados por la crisis. Además, la reanudación de la actividad en España, una vez la epidemia de covid-19 lo permita, se realizará en dos tiempos: el primero afectará a los sectores productivos y se realizará hasta el verano y el segundo comprenderá los sectores más afectados por la crisis y se extenderá hasta finales de año, lo que significa que, según las previsiones del Gobierno, sectores como el turismo o la hostelería tardarán meses en recuperarse.

La reacción de los mercados

Las pérdidas bursátiles como consecuencia del coronavirus suman cientos de miles de millones. Aunque los estímulos de los Gobiernos y los bancos centrales han frenado levemente la caída, el miedo de los inversores al desplome de las empresas ha golpeado con dureza los principales parqués:

El Ibex 35 cae a zona de mínimos

Brusca caída del Dow Jones

Evolución de la prima de riesgo

El petróleo, en mínimos de 20 años

El oro escala como activo refugio En puntos básicos

Dólares por barril Brent -Dólares por onza

No obstante, con perspectivas positivas, las Bolsas rebotan al alza. Es lo que ha ocurrido tras la presentación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un plan para reanudar la actividad del país a mediados de junio.

Las previsiones: todavía puede ir a peor

El escenario más optimista del FMI prevé una caída del PIB en España del 8%, la peor de su historia reciente, siempre y cuando no haya retrasos en la contención de la pandemia ni un rebrote que vuelva a confinar a parte del planeta. Pero no es el único indicador negativo. El desplome de los combustibles —agravado por el recién resuelto conflicto entre Rusia y Arabia Saudí— y de la luz ha llevado al IPC al 0%, una cifra a la que no descendía desde agosto de 2016 —la previsión es que cierre el año en -0,3%—. Estos son algunos de los indicadores económicos apocalípticos que deja la crisis del coronavirus.

La economía española se desplomará este año – La inflación cerrará el año en tasa negativa – Se rompe la tendencia de seis años del paro a la baja

*Previsión del FMI (2020 y 2021) Fuente: FMI.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Fuente: Banco de España.

