Indira Páez gana Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

La escritora venezolana Indira Páez se ha hecho con el 25º Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta es una convocatoria del área de Cultura del Ayuntamiento de esa ciudad, en el marco de las Fiestas Fundacionales.

El jurado estuvo integrado por Naiara Luján, David Cabrera, Zaradat Domínguez, Carolina Medina y Bruno Mesa, todos de reconocido prestigio en el ámbito de la creación poética y la crítica literaria, ha concedido por unanimidad al poemario de Páez por tratarse de «una creación de una voz propia, innovadora y creativa».

Asimismo, el veredicto resalta «su voz femenina de gran intensidad, con transmisión de una fuerte emoción estética a través de la belleza de sus imágenes».

La obra premiada ha sido seleccionada entre los 611 trabajos que han sido valorados por el jurado y que fueron remitidos desde numerosas ciudades de la geografía española y de una amplia representación de países de Centroamérica y Sudamérica.

La autora recibirá un premio dotado con 5 mil euros y la publicación del poemario.

Sobre este premio, Páez manifiesta una gran emoción ya que implica un reencuentro con esa faceta de su trabajo literario.

«Desde chiquita quise ser escritora. Yo escribo poesía desde muy joven, aunque me he dedicado a otros géneros. Cuando me dio covid, en enero pasado, me reconecté con la poesía».

«Rescaté unos poemas que ya había escrito, escribí unos nuevos y me atreví a mandarlos a este concurso. Había olvidado esto casi por completo hasta que recibí el llamado de Alberto Nieto, productor del evento, anunciándome que había ganado. Fue un momento surrealista, increíble», comenta.

Este galardón internacional se suma a los numerosos premios que esta consagrada dramaturga y guionista ha recibido a lo largo de su carrera, entre estos, un Emmy como co-escritora de la serie para televisión Gabriel, amor inmortal (2009).

Nacida el 19 de febrero de 1968 en Puerto Cabello (Carabobo, Venezuela).

Su obra Primero muerta que bañada en sangre (1998), obtuvo una mención especial por Dramaturgia en la décima edición del premio Marco Antonio Ettedgui, y Esperanza Inútil, coescrita con Dairo Piñeres, recibió una nominación al Premio Nacional del Artista 1999.

Año en el que también mereció el Premio TIN (Teatro Infantil Nacional), por el musical Fabricantes de sueños.

En 2002 obtuvo el Premio Municipal de Teatro por su obra Crónicas desquiciadas.

