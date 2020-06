Infiltrados! El FBI investiga grupo de venezolanos organizando las protestas

El FBI capturó en Miami y otras ciudades de EEUU, varios grupos de extranjeros provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Honduras, que recibieron dinero para financiar grupos violentos durante las protestas que tuvieron lugar en relación con el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd.

Los detenidos por el FBI, admitieron haber recibido dinero de activistas de la izquierda latinoamericana para participar en la organización de las protestas.







«Definitivamente, hay personas asociadas con Venezuela que hicieron viajes a varias ciudades de los Estados Unidos para promover el caos»; dijo una de las fuentes que trabajan en investigaciones encubiertas, a la agencia de noticias Archyde.

Según la información publicada por la agencia de noticias Reuters, los detenidos fueron interrogados por agentes internos antiterroristas del FBI.

Grupos infiltrados: Venezolanos, cubanos y haitianos organizan las protestas

Las autoridades norteamericanas, confirmaron que están tratando de determinar si las personas que hicieron los pagos para promover las protestas tienen vínculos con agencias de inteligencia extranjeras, tanto del régimen venezolano como de la dictadura cubana.

A través de las redes, los mismos usuarios han ventilado informaciones que han llamado la atención de las autoridades norteamericanas, como es el caso de la «brigadista» de ultraizquierda de un presunto frente activista internacional, denominado «Che Guevara», la ciudadana dominicana Helen Peña, quién es ampliamente financiada por el gobierno de Nicolás Maduro, tal como diversas publicaciones en las redes lo indican.



Las investigaciones de estos grupos, están a cargo del Fiscal de Distrito de Miami y continúan en progreso porque al menos dos de los capturados fueron incautados con grandes cantidades de efectivo cuyo origen y destino aún no han sido establecidos, según fuentes del diario Journal of the Americas.

Varios de los detenidos son residentes del área de Miami conocida como Little Haiti, que participaron en los disturbios en el centro de Miami; entre el viernes y el lunes, dijo una fuente a Reuters.

Símbolos de ultraizquierda latinoamericana marchan en EEUU

Algunos de los activistas marcharon con la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del dictador nicaragüense Daniel Ortega; así como individuos con franelas con los conocidos «ojos de Chavez» quienes también participaron en las manifestaciones violentas del pasado lunes.

Autoridades de EEUU, anunciaron que están trabajando para determinar si hay mas grupos extremistas de izquierda infiltrados en las protestas que causaron violentos disturbios; destrucción y saqueos en varias ciudades norteamericanas después de la muerte del afroamericano George Floyd.

Según las investigaciones adelantadas por el FBI, hay indicios de que varios grupos de personas, con claras motivaciones políticas de ultraizquierda; que organizan y participan en las protestas y propician los disturbios violentos.

Dentro de las investigaciones se incluyen desde graffitis anarquistas, pasando por diversos símbolos comunistas, hasta fotos que circulan entre organizaciones extremistas, que sugieren la participación de grupos externos con vínculos en la izquierda latinoamericana; los cuales estarían atentando contra la estabilidad de los Estados Unidos.

