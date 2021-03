Ingeniera de sonido venezolana es nominada a los Premios Oscar

La venezolana e ingeniera de Sonido, María Carolina Santana Caraballo-Gramcko fue nominada éste 2021 a los premios Oscar en la categoría de Mejor Sonido por la película «Sound Of Metal».

La llegada de la criolla a participar en éste filme, fue cuando estando en Francia quienes trabajan en el área de ingeniería de sonido decidieron crear un colectivo; con el fin de unir fuerzas y ayudarse entre todos.

Luego, gracias al esfuerzo de todos entre ellos, la venezolana logró llegar a la película Sound of Metal, la cual trata la la historia de un baterista de una banda de heavy metal; quien pierde la audición de manera progresiva y que éste año tiene seis nominaciones al Oscar, además de Mejor sonido.

Siendo venezolana, pero viviendo desde los 17 años en el exterior, ya para diciembre de 2018, Santana recibió una llamada de un compañero del colectivo de ingenieros; porque estaban buscaban a una persona que tuviera conocimientos musicales, que fuese ingeniero de sonido y que dominara el idioma español, francés e inglés.

Fue en ese entonces, que María Carolina, la ingeniera de sonido venezolana, vio la oportunidad para ese puesto. Al poco tiempo, Nicolas Becker, ingeniero en jefe de la película, viajó a Francia para conocer a parte del equipo.

Venezolana, ingeniera de sonido nominada a los Oscar

Ya reunidos, estuvieron dos meses en París, uno en Los Ángeles y mes y medio en la Ciudad de México, donde Santana expresó; que «ser parte de este proyecto fue una sucesión de bonitos encuentros: el primero fue con Nicolas Becker (Gravity, Arrivals y 127 horas), diseñador de sonido y recreador de sonidos en la sala de posproducción; quien me permitió embarcarme en esta aventura y me dio enormes responsabilidades».

Sobre la experiencia contó que «allí realizamos el diseño sonoro de la película y grabamos parte de la música. Luego hicimos la mezcla en el estudio de posproducción Splendor Omnia; del gran director mexicano Carlos Reygadas con tres increíbles mezcladores: Carlos Cortés (Nuestro Tiempo, John and The Hole), Jaime Baksht y Michelle Couttolenc (El laberinto del fauno, Roma)”.

Asimismo, precisó que lo ejecutado en París fue la técnico responsable del estudio, en Los Ángeles se encargó de la instalación de las salas en las que iban a trabajar; y luego «asumió el montaje de los sonidos directos de la película, de la música, del sonido de los conciertos y de las transiciones del protagonista de la película hacia la pérdida de la audición. Ese diseño sonoro fue mío», ésto último dijo con gran orgullo, que lo hizo ella.

Respiraba arte en su casa

Arte, era lo que respiraba en su casa desde que tuvo uso de razón, cuando su abuelo Manuel Henrique Caraballo-Gramcko y a su tía abuela María Angelina Celis; puesto que él, ingeniero de sonido, amante del cine y la música, participó en importantes producciones discográficas con los Billo’s Caracas Boys.

En el caso de la tía, era asesora de José Antonio Abreu en el sistema de orquestas y luego directora de Producción, Promoción y Desarrollo; en la institución de la que se jubiló hace una década.

Con el paso del tiempo, notó que la ingeniería de sonido era su pasión, por lo que relató que “en algún momento entendí que era una extensión de ser músico; era la oportunidad de darle voz a otros músicos, de ayudarlos. Y de canalizar todas esas pasiones que tenía y que abrazaba desde niña”.

Luego de llegar a Francia para trabajar como niñera y al tiempo estudiar estudiar Francés, fue que logró matricularse en la Middlesex University London; con el fin de profesionalizarse en Ingeniería de Sonido.

El siguiente paso, se le dio cuando le ofrecieron realizar las pasantías en su área pero dedicada al cine, luego asistió a mezcladores y editores en muchos proyectos relacionados con cine y discos. También, trabajó con sus amigos de la universidad en un local que habían alquilado para hacer grabaciones musicales en las que, además; participó como instrumentista.

Sus trabajos en el cine

Posterior a sus estudios, constancia y esfuerzo la ingeniera de sonido venezolana nominada a los Oscar, estuvo trabajando como editora musical e ingeniera de masterización; en producciones cinematográficos como El oficial y el espía de Roman Polanski, El cuervo blanco de Ralph Fiennes; Van Gogh, a las puertas de la eternidad de Julian Schnabel, entre otros.

Respecto a la película, Sound of Metal afirmó que es el proyecto más personal en el que ha trabajado, ese que la hizo llorar, cuestionarse e imaginarse; cómo sería su vida sin escuchar, lo que le trajo a confesar que “si me ponen a escoger, prefiero estar ciega y no sorda”.

Mientras se acerca la temporada de reconocimientos, que tendrá su noche final el 25 de abril con la entrega del Oscar, María Carolina Santana se concentra en su labor como docente en el Abbey Road Institute de París y en La Fémis, ahora Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido de Francia. Una vocación que surgió en sus días de bachillerato cuando daba clases de percusión en la Unidad Educativa Jenaro Aguirre de Petare.

Con información: ACN/El Nacional/Redes/Foto: Cortesía

Lee también: Falleció el animador Dave Capella por Covid-19



Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN