Ing. Carlos Álvarez: médicos se niegan a dejar a su suerte a los ciudadanos

Para el experto no debe privar el amiguismo ni la tonta pelea política.

Se ha hecho de esta carencia una costumbre y esto debe revertirse: “No podemos aceptar que los cortes eléctricos sigan siendo una rutina, lo cual solo nos ha traído peores condiciones de vida y muertes prematuras, al no contar con tan vital recurso no solo en nuestros hospitales sino en nuestras casas».

“Nuestros médicos están en primera fila y con los muy escasos, por no decir nulos, suministros médicos y el ímpetu y profesionalismo que demuestran día a día, mantienen los hospitales proveyendo la atención médica que los pacientes requieren».

“La única respuesta al por qué la crisis no es aún más grave, es porque le debemos la supervivencia actual de nuestro sistema de salud al extraordinario personal médico».

Para el ingeniero civil, Carlos Álvarez , especializado en el sector salud, el caos reinante en los hospitales no es peor porque los médicos se niegan a dejar a su suerte a los ciudadanos.