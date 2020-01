Ingesta de animales salvajes origen del coronavirus

La plataforma de intercambio de Bitcoin LocalBitcoins, a menudo utilizada como un indicador del interés y los precios de bitcoin en todo el mundo, de repente comenzó a suspender las cuentas de sus usuarios sin previo aviso.

Esta semana hubo varios mensajes en las redes, de usuarios de LocalBitcoins en África, Oriente Medio y Asia a quienes les habían «desactivado» sus cuentas.

De acuerdo a la revista Forbes, los mensajes fueron enviados a los usuarios de cuentas por LocalBitcoins en países como Afganistán, Irak, Nigeria, Siria y Pakistán informando que podrían «retirar [sus] bitcoins eliminando [su] cuenta»; aunque algunos usuarios han expresado ser incapaces de hacerlo.

LocalBitcoins, es un sistema de intercambio de criptomonedas entre usuarios que se fundó en 2012 y tiene su sede en Helsinki, Finlandia.

«Uno de mis clientes que viajaría fuera del país, tuvo que vender parte de sus bitcoin para poder ir, y solo notó que no podía acceder a sus propios fondos en su camino al aeropuerto», expresó un usuario de Nigeria, quien pidió que su identidad permaneciera en el anonimato; destacando que su cuenta había sido suspendida sin indicación de cuándo podría reactivarse.

Según mensajes recibidos por algunos denunciantes, LocalBitcoins ahora requiere que los usuarios de algunos países pasen por un «proceso mejorado de identificación»; aunque la plataforma no ha dado ninguna indicación de como es ese proceso o cuándo se aclararán los detalles del mismo.

Algunos reportes sugieren que, Localbitcoins suspende a sus usuarios como resultado de nuevas y estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de la Unión Europea que entran en vigencia este mes y que controlan las plataformas de bitcoins y criptomonedas; así como los proveedores de billeteras electrónicas que identifiquen a sus clientes.

LocalBitcoins, tiene la reputación de ser un medio relativamente anónimo para los usuarios de todo el mundo para el intercambio de criptomonedas.

Según la plataforma, la nueva legislación de principios del año no le dió el tiempo suficiente para verificar las identidades de todos sus usuarios; antes de que los cambios legales entrarán en vigencia este mes.

