Inician investigación por muerte de hincha del Caracas FC durante partido

No dejes de leer: Abandonaron a bebé recién nacido en un kiosko viejo en Portuguesa

Debido a las lesiones que recibió en la cabeza y el rostro comenzó a convulsionar. Fue llevado al hospital Universitario pero no lo atendieron. Sin embargo, falleció en el Domingo Luciani a las 3:00 de la madrugada del lunes.

Según unas de las versiones, fue agredido durante una riña; y otra que se resbaló bajando unas escaleras y se golpeó la cabeza. Aunque no descartan que lo hayan empujado.