Retrasos y pocos trenes del Metro de Caracas, según denuncian usuarios del servicio, quienes señalan que el más importante medio de transporte de la capital; está a punto de una paralización completa por las continúan restricciones; atribuidas a fallas eléctricas, escasez de trenes y deterioro de las vías por faltas en el mantenimiento; lo cual a ha motivado un permanente congestionamiento de pasajeros; quienes sufren golpes y empujones, tanto en el abordaje como en la salida.

Sólo hoy, a primera hora de la mañana, se presentó una falla eléctrica en la Línea 2 y solo estaba operando desde Las Adjuntas-Zoológico-La Paz. Mientras que en Línea 1 la demora es falta de trenes. Esta situación se repite a diario, intermitentemente en todas las líneas y estaciones.

Complicada movilidad en el servicio

Tras culminar las vacaciones escolares por la temporada Navideña este martes la movilidad en el servicio del Metro de Caracas amaneció complicada, según denunciaron los usuarios.

A primera hora de la mañana la empresa informó a través de las redes sociales que la Línea 2 del Metro de Caracas se prestó con restricciones por falla eléctrica, es la primera falla grave de este año en este ramal del subterráneo. El servicio de trenes se prestaba desde las estaciones Las Adjuntas -Zoológico hasta La Paz .

Esta situación fue solventada pasada las 8 de la mañana, pero continuaba el retraso y el caos en cada una de las estaciones.

Mientras que en la Línea 1 solo estaban operando 12 trenes y de allí la demora en cada una de las estaciones, cuyo tiempo supera los 10 minutos, según denunciaron los usuarios.

Inminente colapso del Metro de Caracas ante indiferencia oficial

En definitiva, los usuarios del Metro de Caracas pronostican una inminente paralización del servicio, frente a la aparente indiferencia oficial, ya sea por fallas eléctricas, escasez de trenes, deterioro de las vías, falta de mantenimiento… y en consecuencia, una permanente congestión de pasajeros originada por los motivos anotados y muchos otros desconocidos por el público.

