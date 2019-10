Inminente golpe de Estado en Perú por enfrentamiento de poderes

Disuelven Congreso del Perú y suspenden al Presidente Martín Vizcarra.

Vizcarra convoca a elecciones parlamentarias

«El Congreso subraya la desvergüenza parlamentaria, divorciada de la realidad de los peruanos», aseveró el jefe de Estado.

De acuerdo al jefe de Estado, la decisión llega producto de la negativa del Congreso de aplicar reformas electorales que propicien la transparencia en la elección de los magistrados del Comité Constitucional.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este lunes en cadena nacional la disolución del Congreso Nacional, debido a que se negaron aplicar mecanismos democráticos y transparentes para la elección de magistrados de la comisión constitucional.

«Ante la denegación fáctica de la confianza y respeto de la constitución política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el congreso y llamar a elecciones de parlamentarios de la república, la decisión está dentro de la carta magna», indicó el presidente Vizcarra.

El jefe de Estado reiteró que los actuales parlamentarios están alejados de la realidad peruana, al negar los proyectos presentados por el ejecutivo que buscaba en la cuestión de confianza reformas constitucionales como la evaluación de inmunidad parlamentaria, impedimento para que condenados puedan ser candidatos, eliminación de voto preferencial, participación de mujeres con paridad y prohibición de dineros ilícitos en campañas electorales.

Tempestad política con signos de categoría 5

«Los congresistas negaron la Ley de Inmunidad (…) el congreso subraya la desvergüenza parlamentaria, divorciada de la realidad de los peruanos. Buscamos generar un mecanismo más transparente y participativo de los miembros del comité constitucional para evitar las repartijas y utilización de instituciones para que unos pocos se sirvan de ellas», recalcó el mandatario peruano.

Frente a la elección de magistrados del comité, el presidente reiteró que el proyecto presentado propicia transparencia y legalidad, «buscamos generar un mecanismo más transparente y participativo de los miembros del Comité Constitucional para evitar las repartijas y utilización de instituciones para que unos pocos se sirvan de ellas», agregó.

Aunque la mayoría de la población peruana exigía el impedimento por parte del Congreso para elegir a los magistrados, en horas de la tarde escogieron dos de los seis. El primero, Gonzalo Ortíz Ceballos, quien es primo del presidente del legislativo y el segundo, Manuel Sánchez Paiba, quien tiene antecedentes penales.

Tras el anuncio de disolución del parlamento, miles de personas salieron a las calles para festejar la decisión del presidente, asimismo, se conoce que los congresistas se encuentran en plenaria con el propósito de derrocar al ejecutivo por «dar un golpe a la democracia».

De acuerdo a versiones de funcionarios de Gobierno y de analistas políticos, el legislativo rechazó la iniciativa de reforma, debido a que varios de sus integrantes habrían recibido dinero para sus campañas por parte de la empresa Odebrecht.

“No impongamos nuestras ideas al otro. Con la violencia y la falta de respeto a nuestras instituciones no vamos a crear una patria duradera… Sé que hubo muchos esfuerzos de este Congreso por llegar a consensos. Debemos seguir trabajando para que esas reformas se lleven a cabo”.

“Queremos llegar a un bicentenario con las sólidas bases republicanas, y eso solo se logra con la separación de poderes y la certeza de poder trabajar juntos. El éxito del Ejecutivo es el éxito del Legislativo y es el éxito del Perú si trabajamos juntos”.

Según un comunicado oficial del Congreso del Perú a la comunidad internacional, el presidente Vizcarra lideró un golpe contra el Congreso.

Alerta que minutos antes que el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, anunciara la disolución del Congreso, argumentando que el Poder Legislativo le negó “fácticamente” la confianza solicitada por su gobierno para cambiar las reglas de selección del Tribunal Constitucional, el pleno del Congreso aprobó la cuestión de confianza presentada, convirtiendo su acción de disolución en inconstitucional.

También enfatiza que esta no es la primera vez que el presidente Vizcarra presenta cuestiones de confianza bajo la amenaza de la disolución del Congreso, con el objeto de obtener la aprobación de sus propuestas.

