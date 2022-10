INOCENCIA: Contundente historia basada en hechos reales

Compartir

Inocencia, además de ser una película basada en hechos reales, también significa una experiencia didáctica.

Este año el realizador venezolano Jackson Gutiérrez prometió estrenar cuatro películas y a la fecha “Azotes en Llamas” y “La Toma” fueron exhibidas comercialmente.

Y el jueves 29 de septiembre estrenó su tercer largometraje de ficción.

Se trata de Inocencia, un film basado en hechos reales, que removerá sensibilidades al visibilizar un caso sobre la violencia de género.

Sin dejar la acción en su narrativa, Gutiérrez nos cuenta la historia de Yuli, una joven soñadora de 18 años que inicia un romance con René.

Sin saber que con él, lejos del amor, viviría el episodio más oscuro de su vida.

“Una chica me contactó hace algunos años por Instagram, me contó su historia y me conmovió mucho…».

«Iba a escribir un cortometraje pero me interesó tanto, que decidí convertirlo en largometraje”, recuerda el guionista, productor, director y actor Jackson Gutiérrez.

Con las actuaciones protagónicas de Yiusmelis “Lilo” Delgado como Yuli, Jackson Gutiérrez como René, acompañados por Astrid Carolina Herrera, Greisy Mena, Marcos Moreno, Irving Coronel, Jokssel Roa, Anthony Rivero, Carlos Guerra, Ana Karina Velásquez, Pedro Escobar, Stefani Porras, Iván Morales, y las participaciones especiales de Rolando Padilla y Marie Claire.

Con su taller práctico cinematográfico, la casa productora Jackson Film vuelve a unificar talento emergente con profesionales reconocidos del medio cinematográfico, tanto delante como detrás de cámaras.

“Un equipo en armonía y lleno de amor por lo que se hace, contando una historia que muestra una realidad… eso es lo que significa hacer cine”, concluye Gutiérrez.

Ficha Técnica:

Producción: Jackson Films. Guión y Dirección: Jackson Gutiérrez. Asistente de Dirección: Claudimar Guzmán. Producción General: Pedro Escobar. Producción de Campo: Ray Eugencio. Director de Fotografía y Cámara: Julio César Castro (Moñoño). Sonido: Rogelio Ríos. Arte: Oswaldo Rauseo. Vestuario: Patricia Briceño. Maquillaje: Juan Soto. Acting Coach: Irving Coronel. Gafer: Luis Brizuela. Elenco: Jackson Gutiérrez, Yiusmelis “Lilo” Delgado, Astrid Carolina Herrera, Greisy Mena, Marcos Moreno, Irving Coronel, Jokssel Roa, Anthony Rivero, Carlos Guerra, Iván Morales, Irving Coronel, Rolando Padilla, Stefani Porras, Ana Karina Velásquez, Marie Claire Harp, Daniela Aicaguer, Luis Betancourt, Noris Montilla.

Trailer:

Entrevista al director:

https://www.instagram.com/reel/CiVI7LtsYZZ/?igshid=NjZiMGI4OTY=

Nota de prensa

No dejes de leer

Lluvia no impidió práctica de Navegantes del Magallanes