Inquietantes mensajes «anticristianos» aparecen en iglesias de Texas

Tres iglesias en el sureste de Oak Cliff (Dallas, Texas) fueron vandalizadas. Se usó pintura en aerosol roja para deletrear mensajes anticristianos en sus estructuras.

La policía de Dallas,aún está tratando de determinar si el trabajo es de una persona o un grupo.

El pastor principal Clarence Preston, indicó que cuando se dirigió a la Iglesia Bautista Beth-Eden en el vecindario Oak Cliff de Dallas el pasado domingo por la mañana, encontró la frase «mentira” pintada con aerosol en rojo justo debajo del campanario de la iglesia.

«Bueno, no es algo que aprecie mucho», dijo el pastor a la cadena Fox News.

Otras dos iglesias en la misma calle, la Iglesia Presbiteriana St. Luke y la Iglesia Bautista Misionera St. Phillips, también fueron vandalizadas con pintura roja en aerosol.

En San Lucas, las palabras «estafa», «todas son mentira» y «no comunicarse», estaban escritas en el costado del edificio. La palabra «Jesús» también fue escrita con un corte en la iglesia.

«No sabemos la motivación o la razón de por qué perpetrarían una actividad como esta», dijo Preston a la cadena Fox News

El Departamento de Policía de Dallas le dijo que aún está trabajando sobre el caso para determinar responsabilidades en torno a estos inquietantes hechos vandálicos.

Las autoridades no han confirmado si los crímenes estaban relacionados, sin embargo las tres iglesias fueron vandalizadas con pintura en aerosol roja y la palabra «mentiras» escrita en las tres.

El graffiti todavía era visible el lunes, incluso cuando alguien intentó cubrir la escritura en St. Luke’s con bolsas de basura.

Las autoridades también están investigando informes de graffitis similares en otros tres edificios religiosos de la localidad, lo que posiblemente pueda elevar el número total de iglesias afectadas a seis.

«Las iglesias tienen el mismo mensaje», dijo a la estación de televisión el obispo Ray Campbell, de Ideal Family Church.

La esposa del pastor Clarence Preston, Charles Etta Preston, le dijo a Fox Newsque cree que quien estuvo detrás del vandalismo fue alguien «pidiendo ayuda», pero que aún puede tener una oportunidad de redención.

«Realmente esperamos que crucen nuestras puertas y acepten a Cristo», dijo el lunes. «Oramos por ellos», afirmaron los Preston.

