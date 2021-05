¡Insólito! Chocan dos avionetas en pleno vuelo en Estado Unidos

Las autoridades aseguran que tres personas quedaron gravemente heridas tras el estallido de la violencia en el vecindario Washington Park en la capital del estado, Providence.

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo registrado el jueves en Rhode Island, en lo que la policía cree es la balacera más grande en la historia de la ciudad.







El coronel Hugh T. Clements, jefe del Departamento de Policía de Providence, señaló que se utilizaron varias pistolas y que se trataba de una disputa que involucraba grupos conocidos por las autoridades. Comentó que el tiroteo empezó con unos disparos que procedían de un vehículo y que estaban dirigidos a una vivienda. Una persona, o personas, en el interior de la casa respondieron los disparos.

El incidente se registró poco antes de las 7 de la noche en el vecindario de Washington Park, en el sureste de la ciudad, al que Clements describió como un típico vecindario privado.

Unos testigos dijeron que se hicieron múltiples disparos desde el exterior de una casa. Más tarde, Clements dijo que se estimaba que se habían hecho varias decenas de disparos. A lo lejos se veían marcadores de evidencia que indicaban que había más de una decena de casquillos en el suelo. La policía acordonó la zona.

De momento no se ha realizado ningún arresto. Los detectives estaban en los hospitales interrogando a las víctimas, que tienen entre 19 y 25 años. No se dieron a conocer más detalles sobre sus identidades.

#UPDATE Providence Police confirm that there has been a shooting involving multiple victims in the area of Carolina Ave. pic.twitter.com/ezzJVfgfkF

— Rob Nesbitt (@RobNesbittNews) May 13, 2021